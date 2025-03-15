南投竹山白色情人節 150對情侶「3月雪」中大聲說愛

南投竹山白色情人節活動，夫妻們手持大聲公面對面大聲說出「我愛妳（你）」。（竹山鎮公所提供）

2025/03/15 19:59

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮下坪自行車道，每年3月「垂枝女貞」沿著溪岸盛開，白花如雪景色浪漫唯美，竹山鎮公所今（15日）天即在下坪吊橋舉辦「2025白色情人節活動」，邀請150對夫妻或情侶參與，在「三月雪」的甜蜜氛圍中進行趣味遊戲，並手持大聲公面對面大聲說出「我愛妳（你）」，共度幸福美好時光。

今天的活動，邀請歌手林育澤獻唱情歌，現場並設計「情定竹山白首成約見證儀式」及5項趣味遊戲，包括由情侶寫出相同答案就能挑戰成功的「默契大考驗」、DIY製作麻糬並互相餵食的「我竹尬意妳這味」、隨機抽圖卡按圖擺拍合照的「愛的抱抱」，以及由舞蹈老師帶領情侣跟著歌曲搖擺的「竹愛跳恰恰」，讓現場笑聲不斷。

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最後情侶們手持大聲公面對面大聲說出「我愛妳（你）」，完成遊戲後，可獲得婚禮囍麵與竹山特產地瓜，竹山鎮公所還精心準備夢幻浪漫白馬馬車讓大家一起合影留念，情侶們化身成為童話故事的男女主角，見證永恆難忘的幸福時光。

竹山鎮長陳東睦表示，下坪自行車道擁有豐富生態資源，騎車沿街仔尾溪而行，沿途野牡丹、炮仗花、九重葛綻放萬紫千紅，溪中魚蝦生長，蝴蝶飛舞，野鳥棲息，鄰近大下坪自然教育園區，盼藉此增進夫妻及情侶們的感情，也希望大家攜手結伴前來遊憩。

南投竹山白色情人節活動，情侶們隨機抽圖卡按圖擺出「愛的抱抱」。（竹山鎮公所提供）

南投竹山白色情人節活動，安排夢幻浪漫的白馬馬車讓夫妻、情侶們 乘坐並拍照留念。（竹山鎮公所提供）

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