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    週日低溫剩10度！白天起雨勢趨緩

    週日強烈大陸冷氣團南下，各地逐漸降溫。（資料照）

    週日強烈大陸冷氣團南下，各地逐漸降溫。（資料照）

    2025/03/15 21:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（16日）強烈大陸冷氣團南下，各地開始逐漸降溫，低溫下探10度，還好白天起，降雨趨勢會逐步減緩。

    中央氣象署預報，週日清晨因鋒面通過，及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣將逐漸轉冷，基隆北海岸及中部以北地區，恐有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨。白天起，降雨趨勢會逐步減緩，但北部、東半部及中南部山區，還是會有局部短暫雨；其他地區為局部短暫雨和多雲。

    溫度方面，週日各地高溫為18度至24度；低溫則是10度至14度，外島地區全天溫度則是9度至20度，早出晚歸請適時增添衣物避免受涼。

    天氣風險公司指出，週日鋒面雖已經通過遠離，但受到華南雲雨區的影響，白天水氣仍較多，但雨勢會逐步減緩，發生雷雨的機會也會明顯下降，轉為冬季型的層狀降雨為主。

    紫外線指數部分，週日金門縣為「高量級」；基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週日強烈大陸冷氣團影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週日各地低溫是10度至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日各地低溫是10度至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日多為「低量級」和「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日多為「低量級」和「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日中南部位於下風處，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日中南部位於下風處，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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