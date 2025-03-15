彰化下起「垃圾雨」？驚見火龍果、尿布 整排機車全遭殃

彰化縣員林市一幢大樓14日突然下起「垃圾雨」，疑似有高樓住戶，將垃圾從窗外往外丟，通通掉落到一樓停放的機車座墊上，令人作噁。（翻攝臉書「員林人的大小事」）

2025/03/15 19:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市一幢大樓昨（14日）突然下起「垃圾雨」，疑似有高樓住戶，將垃圾不斷從窗外往外丟，包括吃剩的火龍果皮、用剩的尿布、衛生紙等，通通掉落到一樓停放的機車座墊上，整排機車幾乎全沾滿垃圾穢物，令人做噁。大樓住戶報警處理，李姓住戶坦承因貪圖方便才往下丟垃圾，警方已將全案移送主管機關進行裁罰。

吳姓住戶將大樓下垃圾雨的景象，貼文在臉書「員林人大小事」說，「自己從未想過在員林租屋會遇到如此離譜的事情」，並指出，該大樓8樓住戶往外丟垃圾不是第一次，通常都是都在下方遮雨棚，這次卻是直接丟到1樓，完全無視樓下停放的機車，覺得充滿危險又噁心，「真的是不知道該說什麼了⋯。」吳女也說，她的機車剛好停放下方，也受到嚴重汙損，覺得無法忍受8樓住戶的離譜行為，決定報警處理。

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警方表示，經查是8樓李姓住戶所為，坦承因一時貪圖方便，遂將垃圾從8樓推掃至1樓，對造成吳女機車汙損表示歉意，並願意負擔相關清潔及維修費用。警方也說，針對李姓住戶亂丟垃圾的行為，將移請主管機關開罰，此事件不僅凸顯了住戶的公德心問題，也暴露了大樓管理上的漏洞，呼籲相關單位加強管理，避免類似事件再次發生。

機車座墊幾乎全沾滿垃圾，令人做噁，車主不排除對住戶提告。（翻攝臉書「員林人的大小事」）

員林市一幢大樓，疑似有高樓住戶將垃圾不斷從窗外往外丟，造成下方停放機車髒亂不堪。（翻攝臉書「員林人的大小事」）

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