桃園市高中職博覽會巨蛋登場 實作情境+創新特色攤位真實體驗

高中高職博覽在桃園市立體育館舉行，主辦單位規劃2個實作情境作業場地，吸引不少學生動手參與。（記者謝武雄攝）

2025/03/15 19:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市114年度高中高職博覽今天起連續兩天在桃園市立體育館舉行，今年共有39校設攤，連外島馬祖高中、中正預校都來設攤，主辦單位規劃2個實作情境作業場地，4個創新特色攤位，北科附工「動手做動力機械」、育達高中「POS系統體驗」、治平高中「智能遙控自走車」及世紀綠能工商「展現科技於電焊、機械工具教學的運用」，給學生不同的體驗。

北科附工以「動手做動力機械」為題，教導學生從看懂組裝圖面、認識組裝零件、工具名稱，激發學生視圖與3D構建概念；育達高中「POS系統（Point of Sale）體驗」讓學生學習商店管理實務，包括記錄庫存、銷售交易、發票管理，增強學生對商業運營與商店管理的興趣。

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治平高中透過「智能遙控自走車」及「認識智慧居家控制之樂趣」，讓學生利用平板或手機傾斜的方式操控自走車闖關；今天下午邀請律師楊宗翰及楊里崎先生分享「成為法律人」及「高中的學習歷程及職涯分享」；16日上午邀請EdYouth協會理事長李瑞霖以「高中敢衝很重要」為題進行專家講座；桃園市智慧製造教學中心，也在現場安排展示智慧製造機械手臂，使用機械手臂在平台上夾取禮物，讓學生體驗智慧手臂與AI的魅力。

教育局劉仲成局長說，教育局規劃桃園火車站到市立綜合體育館（巨蛋）的免費接駁專車，歡迎學生及家長踴躍蒞臨現場參觀了解，若不便到現場參觀，歡迎透過「網路博覽會」了解各高中職特色。

高中高職博覽在桃園市立體育館舉行，主辦單位規劃2個實作情境作業場地，吸引不少學生動手參與。（記者謝武雄攝）

高中高職博覽在桃園市立體育館舉行，主辦單位規劃2個實作情境作業場地，吸引不少學生動手參與。（記者謝武雄攝）

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