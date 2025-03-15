台鐵董事長杜微請辭 產業工會對接任者5期許

台鐵董事長杜微請辭。（記者廖振輝攝）

2025/03/15 18:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司董事長杜微請辭，交通部暫定由政務次長伍勝園代理董事長。台鐵產業工會今天（15日）下午發表聲明，強調未來新任董座應具備向上管理能力與積極態度，與行政院、交通部、鐵道局等單位積極溝通，爭取合理補貼補助、拒絕不合理勾稽。

台鐵產業工會表示，依照《國營臺灣鐵路股份有限公司章程》董事任期為三年，然而杜微僅上任一年即辭任董事長，公司化時杜董喊出的「齊心協力，勇於改革」言猶在耳，更是到處張貼在台鐵各單位，如今公司化毫無成績就突然請辭，產工認為根本是「無心無力，拋棄改革」，當時誓言華麗轉身，現在則是轉身離開。

請繼續往下閱讀...

台鐵產業工會表示，因為公司化至今台鐵員工只見滿地爛帳，公司化前多項法制化嚴重落後，與行政院、交通部等主管機關溝通失利，造成公司化後新進從業人員，迄今仍無法領取危險津貼、地域加給、夜間津貼，對原任員工嚴重落後其他軌道、國營事業單位待遇也一再無視，造成台鐵在公司化後頓失人才市場競爭力，不斷流失員工且難以招募新人，進而造成行車運轉安全與服務品質受到影響。

產工表示，公司化後為了追求營運績效與KPI，進行不合理的節流政策，民俗節日出勤獎金變禮券、春節疏運獎金請領日數縮水、為節電以環保之名禁止工務道班使用微波爐等電器，一年多來的公司化結果，對於員工而言，只見董事長上任首年幫自己加薪40%、記大功，對於員工需求視而不見，永遠只會共體時艱。

對於台鐵新任董座的期待與要求，產工認為在公司化前後處處可見行政院、交通部在台鐵公司化後卸責、消極支持公司的作為，包含電價調漲未爭取優惠、票價漲幅不如預期、政策補貼辦法至今未完成法制化、無視員工待遇低落造成高離退率、低報到等。

產工表示，新任董座應具備向上管理能力與積極態度，與行政院、交通部、鐵道局等單位積極溝通，爭取合理補貼補助、拒絕不合理勾稽。

而公司內制度改革，除了原本安全改革接棒持續進行，首要任務便是盤整檢討現行台鐵各職種待遇低落問題，面對台鐵在人才市場上無法與其他軌道、國營事業競爭的問題，這才是造成人員高離退、低報到的問題，也是公司制度能否落實的關鍵。

產工也呼籲，新任董座應持續重視維修料件物管系統建置，以及評估行政能量、消除舊有業務來維持正常運作，更該定期針對既有業務進行務實檢討與刪減，員工期待新任董座帶來「有感」改革留住人才，而不是下一隻肥貓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法