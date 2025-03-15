高逾2米的刺青巨兔坐花車遶境 民眾好奇問：什麼神？

高逾2公尺的企業形象公仔「兔寶」坐上花車參加遶境。（記者王姝琇攝）

2025/03/15 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕九份子楊家玄天上帝今天舉行入火安座賜福遶境，結合傳統陣頭與日式表演宛如嘉年華會，高逾2公尺的企業形象公仔「兔寶」坐鎮領隊，可愛模樣吸引民眾搶拍！

九份子楊家玄天上帝賜福遶境今從鷲嶺北極殿大上帝廟啟程，上午繞行市區、下午返回九份子，遶境隊伍所到之處熱鬧滾滾。特別的是，隊伍最前的花車上載有1隻超巨型兔公仔，相當醒目！牠右手持佛珠、左手拿著寫有「了凡四訓」的手板，上臂和腳都有刺青圖騰，正面是葫蘆、背部寫著大大的「德」字，兔耳朵則是綁成了沖天炮髮型，由於形象太特別，吸引民眾佇足拍攝。

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許多民眾見狀以為是特殊神明出巡，一問才得知，原來是主家所經營的企業公司形象公仔「兔寶」，平日擺放在公司門口，就連路過民眾也忍不住拍照打卡；今天適逢楊家玄天上帝入火安座的重要日子，索性直接把形象公仔也載出來一起熱鬧一番，可愛的兔模樣，搭配巨型身高及刺青的視覺衝突感，意外引起關注，主家還特別為此製作「兔寶」鑰匙圈沿途送給來逗鬧熱的民眾。

此外，台南知名「舞魅孃」也出動多達16位禮生，搭配日式可愛風主題，掌旗禮生用的還是蠟筆小新造型雨傘，而花車上的禮生則是穿著低胸日本服飾，沿途丟撒糖果，及超搶手的兔寶鑰匙圈。

私人企業公司的形象公仔「兔寶」平日就擺放在公司，吸引過路人目光。（民眾提供）

台南知名舞魅孃禮生分別穿著低胸禮服和改良式的日本服飾參加遶境，所到之處吸引目光。（記者王姝琇攝）

九份子楊家玄天上帝今天舉行入火安座賜福遶境，結合傳統陣頭與日式表演宛如嘉年華會。（記者王姝琇攝）

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