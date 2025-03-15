桃園暴雨1週淹3次 八德住戶苦不堪言

八德區介壽路二段五八三巷一星期淹水三次，市議員楊朝偉前往協助。（記者謝武雄攝）

2025/03/15 18:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市12日上午急降雨，造成八德區介壽路2段583巷積水深度達30公分，未料今天上午急降雨當地又淹水了，民眾住家掃水苦不堪言。市議員楊朝偉要求水務局儘快解決積水問題，水務局長劉振宇表示，當地的排水溝是排入農水署石門管理處灌渠，12日下午就邀請石管處人員會勘，由於穿越介壽路屬於埋管，將安排人員會勘清淤。

水務局統計，累計雨量最高為八德區，達119毫米，造成介壽路2段583巷、長興路忠孝巷等地積水；其次為楊梅區101毫米、平鎮區80.5毫米、桃園區69.5毫米，龜山區及復興區均為69毫米，至於各地積水都在25公分以下，雨勢稍小積水就退了。

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劉振宇表示，今天強降雨，以八德區、中壢區災情較為嚴重，水務局於中午12點成立水災3級應變中心，市長張善政也前往視察，並指示公所針對中壢區環北路與中福路及龜山區湖山街180巷積水情形盡速處理；他說，今年鋒面比往年提早報到，水務局將於下週二召集各機關開會，全面進行防汛整備，以提前因應汛期到來。

楊朝偉也抱怨，八德區介壽路2段583巷這個星期已經連續3次「淹水」，居民苦不堪言，所幸公所獲報後立刻派員勘查並排除該過路灌渠堵塞情形；劉振宇表示，因涉及灌溉水路管理維護問題，12日現勘時已要求石門管理處先將圳溝雜物清除，後續淹水改善措施，包括魚池流入農水路之垃圾淤積由石管處定期派工清理，請八德區公所進行側溝高程抬升改善工程，另水務局與石管處將派員勘查該過路（介壽路）灌渠是否有堵塞情形。

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