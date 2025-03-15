國際同濟會亞太年會高雄開幕 蕭美琴：展現Taiwan can help精神

副總統蕭美琴（左）感謝同濟會是台灣良善力量，右為國際同濟會台灣總會長甄啟剛。 （記者葛祐豪攝）

2025/03/15 17:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕時隔19年，國際同濟會2025年亞太年會再次選擇高雄作為主辦城市，來自美國、澳洲、日本等超過10國，及台灣會員共3千多人參與，副總統蕭美琴今天（15日）下午出席開幕式，她感謝同濟會作為台灣良善的力量 ，展現「Taiwan can help」相互幫忙的精神。

活動今天在高雄展覽館登場，國際同濟會台灣總會長甄啟剛說，經歷長時間争取與努力，第50屆亞太年會才能在高雄舉行，希望將台灣美好成果呈現在國際友人面前，提高台灣的國際知名度與地位，並增加高雄及台灣的觀光效益；甄啟剛也剛於此次亞太年會中，代表台灣總會特別提案「支持台灣加入世界衛生組織WHO」。

請繼續往下閱讀...

國際同濟會亞太主席黃武田歡迎來自澳洲、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、尼泊爾、菲律賓、關島、巴基斯坦、越南、美國、冰島等國的國際會友，飛來台灣參加亞太年會，亞太年會自1975年成立以來，已走過近半世紀的歷程。

副總統蕭美琴專程到場祝賀，她先以英文致詞，講了5分多鐘，隨後以中文感謝同濟會作為台灣良善的力量 ，展現「Taiwan can help」相互幫忙的精神，對世界展現做為負責任夥伴的貢獻，即便台灣在國際參與面臨挑戰、即便國際有地緣政治衝突、有經濟上挑戰、有天災等，「台灣人民只要永遠展現正向的力量，讓正向力量超越破壞安定、帶給人類破壞的企圖，相信會永遠呈現世界進步的良善力量！」

蕭美琴告訴同濟會的夥伴，也因為台灣的互助關懷、慈善精神，讓更多國際友人看到更美麗的台灣；她並讚許陳其邁的施政，讓她每次來高雄，都看到更進步、更美麗的面貌。

高雄市長陳其邁同樣感謝同濟會連續兩年來高雄舉辦大型年會，高雄近年蛻變轉型成功，包括輕軌、演唱會、燈會、夜市等，都受到亞太民眾的喜愛；市府也贈送與會者每人一張一卡通，可72小時無限搭乘高雄所有大眾運輸，體驗高雄的多元城市風貌。

為舉辦此次的亞太年會，國際同濟會台灣總會動員全國501個分會、2萬多名會員，投入各項籌備工作，規模盛大。

國際同濟會2025年亞太年會於高雄舉行，共有3千多人參加。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法