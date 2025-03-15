玉井春季「淺山市」登場 「趣味定向體驗」認識噍吧哖事件

玉井「淺山市」春季活動在噍吧哖事件紀念園區，一系列精彩的節目，展現在地特色，。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/15 18:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕邁入第4年的台南玉井「淺山市」，春季活動今天在噍吧哖事件紀念園區熱鬧登場，公私協力策辦，透過地方共創場域，集結50家特色物產、美食與品牌，吃、喝、玩、樂之外，全新規劃「趣味定向體驗」等系列節目，讓來訪民眾感受到深厚的歷史底蘊。

今天是淺山市第6屆的活動，為期2天，市府文化局與民間社團合作推動，整體呈現玉井獨特的區域紋理，也朝地方創生願景持續向前邁進。

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「淺山料理秀」為活動揭幕，今天由玉井知名的馥悅農場業者尤建驊主講，針對自家作物特性帶來實務教學，迴響熱烈，尤其香莢蘭的妙用，讓圍觀民眾最感興趣。

入口處則由風土料理師許怡慈擺設「食材互動攤位」，提供味覺兼知識的饗宴，還規劃求生小教室以及劇場、導覽等項目，探索台南淺山。

台南市立博物館整王世宏指出，共創場域由曾文溪產業觀光發展協會攜手眾多農友、青年打造，且多以天然素材構築，體現出當地人的生活視野與美感，噍吧哖事件紀念園區內的「淺山故事館」，裝潢、布景也正是他們的傑作。

王世宏說，全新推出的趣味定向體驗，以噍吧哖事件的山林生存情境為背景，藉由園區實物判讀，指引、拼湊出隱藏訊息，讓民眾能試圖理解當時人們所面對的困境。

另外，還有「淺山講堂」，整合了園區近年來對於地方產業的研究議題，邀請專家、學者成果分享，讓民眾有更深度的認識。

王世宏說，在噍吧哖事件紀念園區舉辦淺山市，除了周邊的交通、機能等較便利，更希望將「噍吧哖事件」主題帶入，以貼近生活經驗的方式，推動民眾對於這起重大但遙遠的歷史，有更多的思辨與討論。

玉井「淺山市」春季活動在噍吧哖事件紀念園區登場。（記者吳俊鋒攝）

玉井淺山市活動熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

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