挺唐寶寶！總統賴清德秀「不對稱襪」

總統賴清德出席2025世界唐氏症日活動「創造我們的世界」，在台上秀出腳上「不對稱襪」。（記者廖振輝攝）

2025/03/15 18:07

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今天（15日）出席唐氏症基金會「321創造我們的世界」特展，這也是他連續第5年出席響應世界唐氏症日活動，現場更秀出自己穿上不對稱的襪子，象徵支持因第21對染色體不成對而受限的唐寶寶，強調關懷身心障礙者是衡量社會文明的重要指標。

每年3月21日是聯合國訂定的「世界唐氏症日」，唐氏症基金會今年3月15日到23日在台北車站舉辦特展活動，以「321創造我們的世界（Make it different）」為主軸，唐寶寶們組成「閃亮舞蹈班」表演揭開序幕。

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賴清德致詞時特別感謝國內外嘉賓參與及基金會與贊助者的無私奉獻。他說，「閃亮舞蹈班」的精采演出展現了孩子們不僅走出家門、融入社會，更能自信站上舞台，未來可邀請「閃亮舞蹈班」擔任全民運動推廣的代表，他也提議，可邀請「閃亮舞蹈班」參與棒球賽表演，與專業啦啦隊合作，甚至在張惠妹、張學友、江蕙等巨星的演唱會上伴舞，定能精彩加倍。

賴清德說，政府對身心障礙者的責任不僅是照顧，更應提供舞台與機會，讓他們發揮潛能。他提到，2024年至2028年間，政府將投入480.5億元推動「身心障礙照顧服務資源佈建計畫」，強化中央與地方合作，擴增社區與機構住宿服務，提升社工人力，減輕家庭照顧者負擔。他強調，一個國家的偉大不在於土地、人口或軍力，而在於對身心障礙者的照顧，這才是衡量社會文明的標準。

對於經濟部長郭智輝日前失言比喻「娶蒙古症媳婦」惹議，事後多次道歉，唐氏症基金會董事長林正俠力邀郭智輝出席世界唐氏症日活動，不過他今天未現身。林正俠說，郭智輝已親自致歉，承諾另擇時間參觀展覽，這次風波也讓更多人理解唐寶寶是基因突變非遺傳問題，其實正面來看「感謝部長失言！」

林正俠分享，今年主題「創造我們的世界」象徵打造唐寶寶友善環境，盼透過「機會、微笑、不麻煩」的理念，鼓勵給予唐寶寶機會，也讓大眾更認識他們，微笑是世界共通語言，能化解紛爭，而唐寶寶透過學習也能獨立生活，支持他們其實並不麻煩。

賴清德、貴賓與唐寶寶秀出「不對稱襪」。（記者廖振輝攝）

唐寶寶們組成「閃亮舞蹈班」熱力演出。（記者廖振輝攝）

總統賴清德與唐寶寶互比愛心。（記者廖振輝攝）

總統賴清德貼紙貼上集點卡。（記者廖振輝攝）

唐氏症基金會董事長林正俠。（記者廖振輝攝）

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