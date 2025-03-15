台北花伴野餐雨中舉行 民眾嘆可惜

2025台北花伴野餐15日在大安森林公園舉行。（記者林承鴻攝）

2025/03/15 17:01

〔記者林承鴻／台北報導〕2025台北花伴野餐今（15）日在大安森林公園舉行，今年首度與深受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功」合作，還有鼓勵家族一起參與的「三代同堂戶外攝影棚」，五大野餐主題區活動多樣。不過大雨攪局，場地無法野餐，民眾多希望活動延期舉辦，直言很可惜。

今年野餐活動首度與知名IP「汪汪隊立大功」合作，「阿奇」和「毛毛」驚喜現身粉絲見面會，特別邀請水晶姐姐陪小朋友一同唱唱跳跳，High翻全場小朋友；此外，現場還有近兩層樓高的「阿奇」和「毛毛」氣偶，展期只到3月16日。

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觀傳局表示，今年花伴野餐活動結合三代同堂、運動與環保，並響應2025雙北世界壯年運動會，現場規劃了美式投籃大賽、射箭、木球等運動體驗，讓大家一同體驗不一樣的運動樂趣。

不過大雨從一早就開始下，下午2點舞台活動開始，雖雨有稍歇，但後來雨勢再起。陳小姐表示，本來約好要跟姐姐、弟弟一家以及爸媽一行10多個人來野餐，但碰上大雨，沒有雨備方案，覺得很可惜。她本來很期待帶小朋友參加各式活動，也看到有很多可以拍照的地方，但下雨很不方便，希望活動延後舉辦，只要有提前1天通知就可以。

李小姐一家今年第一次參加，她們在遮雨棚找到空位，準備了精緻的小飯糰、點心和竹籃餐具組一起野餐，她說會場佈置得很好，就是下雨比較可惜，明年再舉辦會來。

台北市長蔣萬安致詞表示，雖然今天有下雨，但可以看到大安森林公園佈置得非常漂亮。他提到，台北市剛入選《Travel + Leisure》全球最美城市之一，無論是杜鵑花季、陽明山花季、三層崎花海，都展現出台北的美。

2025台北花伴野餐15日在大安森林公園舉行，活動設置「三代同堂戶外攝影棚」，記錄家人相聚的美好回憶。（記者林承鴻攝）

2025台北花伴野餐15日在大安森林公園舉行，受雨勢影響，人潮較少。（記者林承鴻攝）

「汪汪隊立大功」近兩層樓高的阿奇氣偶。（記者林承鴻攝）

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