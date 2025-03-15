彰縣員林大道流浪狗橫行 公所無奈原因曝

員林市與埔心鄉交界處，常有20、30隻流浪犬成群在馬路、小巷狂竄，附近民眾感到困擾。（民眾提供）

2025/03/15 16:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市與埔心鄉交界處的員林大道7段與源泉路口，近日常有流浪狗出沒，甚至成群結隊20、30隻，令不少在附近運動的民眾感到恐懼，擔心遭受攻擊，趕緊通報公所抓補，對此埔心鄉公所表示，附近有愛狗人士固定飼養，捕狗籠抓了又放，也頗為無奈。

民眾指出，彰化芳苑日前才有1名80多歲阿嬤，騎電動代步車在偏僻小路時，遭10幾隻流浪狗追咬狂吠，阿嬤嚇得翻車，就醫查出有輕微腦震盪，讓人感到害怕，沒想到這情景也發生在員林大道上，20、30隻流浪犬在馬路、小巷狂竄，不敢想像如果是小朋友經過會發生怎樣的事，只好趕緊貼文網路，提醒大家注意。

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當地里長說，日前曾通報彰化動物防疫所、員林清潔隊等單位來捕捉，但根本沒用，主因是當地常有愛媽餵養，導致流浪狗結伴橫行，去年6月甚至闖進國稅局員林稽徵所停車場，對著民眾機車椅墊瘋狂撕咬，民眾為此常氣得牙癢癢，卻又無可奈何。

埔心公所表示，獲報境內常有流浪犬隻聚集，這些流浪犬平日都是在員林大道7段附近空地樹叢群聚，近日則聚集埔心鄉源泉路某私人土地廢棄工寮內，去年10月與彰化縣動物防疫所前往勘查，並在附近放置誘捕籠，前後共抓了10多隻，未料有多隻遭愛狗人士放走，消失一陣後，近日又開始聚集，抓了又放感到無奈，將再研擬有效誘捕對策。

流浪犬曾闖進國稅局員林稽徵所停車場，對機車椅墊瘋狂撕咬。（資料照）

彰化縣員林市員林大道與源泉路口，近日常有成群流浪狗出沒。（民眾提供）

當地有愛媽餵養近百隻流浪犬，犬隻常在附近空地樹叢群聚。（民眾提供）

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