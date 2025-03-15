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    高中校園資源回收起糾紛持鐵鏟傷同學 校方：已懲處並和解

    網路流傳畫面，新北某高中學生糾紛，一方持鐵鏟攻擊對方。（摘自網路畫面）

    網路流傳畫面，新北某高中學生糾紛，一方持鐵鏟攻擊對方。（摘自網路畫面）

    2025/03/15 16:36

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市某高職校園兩個月前發生學生因為資源回收起糾紛，雙方互嗆，一方進而持資源回收場的鐵鏟攻擊對方致傷，校方事後立即找來雙方調查因果，並向教育局校安通報，也已對動手者記大過懲處，學生道歉，家長也承諾賠償對方醫藥費用。

    雙方動手的畫面在網路上流傳，持鐵鏟揮擊對方的狠勁令網友感嘆青少年血氣方剛、不分青紅皂白的態度，新北市去年才有高中生，因細故為乾妹出氣，拿刀子劃破隔壁班學生頸部致死，萬一持鏟者使用鋒利處割傷對方，恐怕不是記過和解了事。

    校方表示，事件發生在兩個多月前，高二某班學生3、4個人，將資源回收物拿去資源回收場回收時，被輪值資收場管理的工讀生斥責，沒有做好資源回收物分類，雙方先起口角進而動手，被斥責的學生隨手抄起資收場的翻土用鐵鏟，朝工讀生揮擊，將對方打倒在地，同夥也出腳狠踹對方，被打的工讀生毫無招架之力，打人的烙完狠話後才離去。

    校方表示，工讀生隨後赴保健室檢查傷勢，校方獲報立即找來相關學生調查，了解事情前因後果，經查為突發事件，並非學生長期霸凌或結派尋仇報復，校方已對動手者記大過懲處，要求道歉，家長也承諾賠償對方醫藥費用。

    網路流傳畫面，新北某高中學生糾紛，一方持鐵鏟攻擊對方，旁人還出腳狠踹。（摘自網路畫面）

    網路流傳畫面，新北某高中學生糾紛，一方持鐵鏟攻擊對方，旁人還出腳狠踹。（摘自網路畫面）

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