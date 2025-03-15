雲林虎尾「徵才嘉年華」 逾1700職缺、4成科技業、月薪上看7萬

勞發署雲嘉南分署今在雲林虎尾就業中心舉辦「徵才嘉年華」。（記者李文德攝）

2025/03/15 16:54

〔記者李文德／雲林報導〕春節後出現轉職潮，勞動部勞力發展署雲嘉南分署今（15日）在雲林虎尾就業中心辦「徵才嘉年華」，54家企業提供逾1700個就業機會，有4成職缺為科技業，其中6月將在虎尾中科園區裝機生產的矽品精密工業，更是祭出月薪上看7萬元待遇，吸引不少人詢問。

此次徵才活動除有29攤職訓DIY、市集、闖關活動，更有54家企業到場甄選人才，提供超過1700個就業機會，其中受惠於AI、科技產業熱絡，科技業徵才上看4成之多。

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勞發署雲嘉南分署指出，如今年6月將在中科虎尾園區裝機生產「矽品精密工業」，當場更是釋出了545個工作機會，其中延攬製程、廠務保修、品管（MQE）工程師，釋出近百名月薪可達7萬的高薪工作機會。

勞發署代理署長陳世昌、勞發署雲嘉南分署長劉邦棟、立委劉建國等人出席活動。陳世昌表示，根據觀察釋出職缺增加，有台商回流、外商來台投資等因素，在產業人力需求是不斷提升。此次徵才約8成5職缺薪資30K起、9成5是雲林在地工作機會，可加速在地就業期程。

劉建國指出，雲林縣產業變動非常快、人力需求也相當迫切，除傳統農業轉型至智慧農業、許多科技業如矽品精密、上銀科技等也陸續在雲林縣擴大攬才，希望廠商都能補實人才、待業者都順利就業。

將在虎尾中科園區裝機生產的矽品精密工業，更是祭出月薪上看7萬元待遇，吸引不少人詢問。（記者李文德攝）

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