串起藍燈項鍊！台中大肚山「藍色公路」 最快7月延伸向上路

台中市大肚區華南路入夜後沿途藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱。（台中市府提供）

2025/03/15 16:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市華南路入夜後藍色街燈灑落，素有「藍色公路」美稱，是大肚區知名景點，市府啟動「華南路以東銜接特號道路工程」，將公路延伸到向上路，即日起至5月中旬，分四階段封閉向上路5段部分快慢車道，建設局長陳大田說，二期延伸段直達向上路，最快7月完工串起藍燈項鍊。

華南路入夜後沿途166盞藍色街燈灑落路面，大肚區民眾稱讚宛如璀藍寶石項鍊，由於遊園路及中台路口交通壅塞，尖峰時段常回堵車流讓居民抱怨連連，市府斥資工程費13億元，將華南路延伸至向上路，新路段全長約1864公尺、寬20公尺，估計最快7月完工，抒解交通壅塞。

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陳大田強調，華南路沿途有166盞藍色街燈，被遊客譽為「藍色公路」，而延伸至向上路段將延續藍色路燈，讓藍色街燈一路延伸到向上路，施工將設置號誌路燈共稈、增設人行庇護島、無障礙設施、繪設導盲標線，並設計行人號誌燈等友善行人設施。

施工單位指出，「華南路以東銜接特號道路工程」工程進度達70%，即日起至5月中旬，接續辦理向上路5段路口道路施工，施工期間，將分階段封閉部分快車道或慢車道，提醒用路人配合配合現場交管人員指揮減速慢行，如遇車流尖峰，可由五權西路3段及工業區18路分流避開工區，以減少交通壅塞狀況。

華南路延伸向上路工程斥資13億元，持續分段施工最快7月完工。（台中市府提供）

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