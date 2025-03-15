為台灣留住全球人才 中山大學成立國際生就業輔導基地

中山大學成立國際生留台職涯與就業輔導基地，將協助國際生留在台灣就業，為台灣留住國際人才。（記者許麗娟攝）

2025/03/15 16:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕為協助在台僑外生畢業後留台就業，國立中山大學「國際生留台職涯與就業輔導基地」今（15）日正式成立，將結合產學資源，協助與強化國際人才加入台灣職場發展，為在台企業所用。

中山大學副校長郭志文指出，中央與地方政府攜手推動「大南方、大發展─南台灣發展計畫」、「亞灣智慧科技產業推動計畫」與「半導體S廊帶」，吸引台積電、友達、和碩、AMD等國際級高科技旗艦企業相繼進駐高雄。高雄已晉升為全球半導體產業的核心重鎮，並驅動南台灣高科技人才需求大幅提升。

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在這波科技浪潮下，中山大學以「南台灣產業革新發動機」為核心目標，攜手企業開設前瞻產業研究所及課程，培育能解決產業創新問題的高端人才，共同打造南台灣最具影響力的科技人才培育基地。

中山大學「國際生留台職涯與就業輔導基地」主要結合產學資源，與企業共同規劃專業與華語課程（含實習）、職涯講座、企業見習與參訪等活動，精準培育符合台灣產業需求的國際人才，並建立完善的職涯諮詢與就業輔導機制，協助國際學生掌握台灣就業市場動態，增強求職競爭力，同時促進國際校友與母校的聯繫，強化國際人才留台發展的支持系統。

中山大學表示，台灣的科技發展不僅帶動經濟成長，也與全球市場接軌，更期盼與東南亞各國攜手共榮發展。在這波轉型與成長的關鍵時刻，若外籍生與僑生能加入台灣科技產業，將可一同開創國際人才與企業雙贏的未來，讓台灣與全球共創繁榮新局。

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