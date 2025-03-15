中山大學就博會登場 半導體產業年薪上看220萬

2025年高屏就業博覽會在中山大學舉辦，共吸引115家廠商設攤，釋出上萬個職缺。（記者許麗娟攝）

2025/03/15 16:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學今（15）日於行政大樓前廣場舉辦「2025年高屏就業博覽會」，現場共115家知名企業參展，釋出1萬多個職缺，又以科技業待遇最優，半導體產業年薪上看220萬元。

中山大學指出，這場高屏就業博覽會設攤的廠商包括台積電、聯電、世界先進、日月光、台灣應材料、鴻海、仁寶、和碩等標竿企業。其中，台積電將在高雄設置新廠，帶動了相關供應鏈廠商的擴展與大量人才需求，包括晶圓製造、設備維護、研發工程、供應鏈管理等領域皆積極大舉徵才。

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不僅科技業搶人，國內各大金控今年聚焦金融專業、數位科技、行銷規劃及風險管理等跨域人才。金融業的儲備幹部類型職缺，碩士畢業生年薪上看100萬元，且未來成長幅度相當可觀。玉山金控、國泰世華、中租控股等，招募對象除了商管人才，也擴大招募資安、人工智慧、大數據分析、永續金融等人才，並積極招募文科與理科不同背景的畢業生，藉此獲得更多跨領域的人才，尤其對於循環經濟、綠色供應鏈及氣候變遷風險管理等議題有涉獵之人才。

中山大學表示，在服務零售業方面，有統一、全聯、大潤發、迪卡儂、摩斯漢堡等廠商設攤，隨著線上線下融合趨勢加速發展，消費者對個性化服務與沉浸式購物體驗的期待提高，企業將更重視具備創新體驗設計、品牌經營、會員經濟與智慧門市管理的人才，服務業的人才需求將不再僅限於傳統門市，而是向數位化、永續經營、供應鏈管理及顧客體驗等多個領域發展。

今日在中山大舉辦的高屏就業博覽會，吸引相當多即將畢業的學生前往了解企業徵才需求。（記者許麗娟攝）

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