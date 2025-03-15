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    超震撼！逾千輛美式重機台南大會師 車友變裝同樂

    車友變裝超人出席CRC美式重機大會師盛會。（記者王姝琇攝）

    車友變裝超人出席CRC美式重機大會師盛會。（記者王姝琇攝）

    2025/03/15 15:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025第20屆CRC美式重機大會師，今天在台南正統鹿耳門聖母廟前廣場盛大展開，吸引一千多輛美式重機齊聚、騎乘繞行土城，帶來震撼視覺與聽覺的壯闊盛宴。

    萬眾矚目的美式重機遊行在團拜圓滿後正式展開。千輛重機組成的遊行隊伍採「一字長蛇陣」，由前導車領隊，後面緊跟著哈雷重機、吉普車隊，以及各式美式重機車隊，震撼氣勢繞行土城半小時，展現美式重機的獨特風采與文化魅力。來自各地的車手、玩家也搭配重機風格盛裝出席。

    變裝超人的車友趙立表示，美式重機是自己長年的夢想，10多年來也因此結交志同道合的朋友，這次騎著自己的美式重機來參加盛會，不只是重機有牛角等裝飾，自己也換裝留下難得的回憶。

    此外，重機隊伍也於聖母廟廣場展示，讓民眾近距離欣賞風格各異的美式重機，體驗重機文化的獨特魅力與震撼感受。聖母廟主委鄭深池表示，這場盛會不僅展現車友們的團結與熱血，更體現傳統信仰與現代機車文化的完美融合。車友共聚分享熱情與榮耀，讓這場融合信仰、文化與速度激情的盛宴更加難忘。

    CRC美式重機大會師今天在台南登場，千輛重機從聖母廟出發繞行土城相當震撼。（記者王姝琇攝）

    CRC美式重機大會師今天在台南登場，千輛重機從聖母廟出發繞行土城相當震撼。（記者王姝琇攝）

    2025第20屆CRC美式重機大會師今天在台南登場。（記者王姝琇攝）

    2025第20屆CRC美式重機大會師今天在台南登場。（記者王姝琇攝）

    2025第20屆CRC美式重機大會師今天在台南登場。（記者王姝琇攝）

    2025第20屆CRC美式重機大會師今天在台南登場。（記者王姝琇攝）

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