Open House春季就博會200廠商釋1.5萬職缺 超過2萬人遞履歷

勞動部首場大型就博會今天在陽明交大登場，台積電大排長龍。（勞動部桃竹苗分署提供）

2025/03/15 16:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕勞動部今年首場大型就業博覽會今天在新竹市陽明交通大學登場，超過200家國內知名企業及大上市櫃科技公司提供1.5萬個職缺，雨勢不斷，仍吸引超過1萬人求職，投遞履歷人數超過2萬人次，護國神山台積電大排長龍，更有企業推出海外工作機會，科技相關產業仍最吸引年輕人。

勞動部長洪申翰也到場提到，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高4.5萬元獎勵，還有「青年跨域就業促進補助」及「租屋補助金」，最高可領9萬元。現場看到不少在校學生也來了解就業市場或打工，他認為，無論是工作或實習，了解就業市場及勞動權益很重要，勞動部未來也會強化和各大學院校合作，讓年輕人的勞動權益獲得更好的保障。

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陽明交大副校長陳永富說，陽明交大從1988年學生自治開辦Open House校園博覽會，至今已37屆歷史，今年更與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手合作擴大徵才規模，成為促進人才與職場間交流的重要橋梁與平台。且雙方共同推動的半導體產業人才養成基地計畫。短短3年內已培育近400位優秀人才，緩解科技產業人才短缺的問題，彰顯跨界合作培育人才的成果。

桃竹苗分署長賴家仁說，今天就博會有超過萬名求職者前來，現場還設有全區網路服務和3D Google地圖導覽，讓求職者可找到自己感興趣的攤位，活動也有職涯諮詢、履歷健檢及專業韓風證件照拍攝，助求職者順利面試；現場也透過有獎徵答活動，強化求職者與企業交流。

下週在清大也有校園徵才活動，有求職需求的民眾可洽縣市就業中心或桃竹苗分署網站查詢最新的徵才訊息。

聯電海外招募區也吸引許多人。（勞動部桃竹苗分署提供）

勞動部首場大型就博會今天在陽明交大登場，人潮相當多。（勞動部桃竹苗分署提供）

上萬名求職者雨中遞履歷。（勞動部桃竹苗分署提供）（記者洪美秀攝）

勞動部長洪申翰也來了解企業的創新產品，了解就業市場情形。（勞動部桃竹苗分署提供）

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