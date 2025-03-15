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    獨家》台南男違停買海產粥被開單！稱衝警所「數落」當事女警

    董姓男子違停買海產粥被開單，自稱到警所數落女警，遭警方打臉。（民眾提供）

    董姓男子違停買海產粥被開單，自稱到警所數落女警，遭警方打臉。（民眾提供）

    2025/03/15 19:59

    〔記者王捷／台南報導〕台南董姓男子買海產粥違停被開單，他上網PO文聲稱這單開得讓他不滿意，為此到警三分局安中所泡茶，數落剛畢業、開單的女警，癱瘓警所一個小時，才願意簽罰單。警方澄清，該「地方仕紳」被帶回派出所後，話都不敢說。

    據了解，董男14日騎機車違規停車在紅線，去買名店明珠海產粥的午餐。由於中午時段人多，加上附近沒有地方停車，警方獲報後到現場開單。但董男認為他只是下車買個東西，看到警察人也趕來，為何還要開單？警方則強調，違規是事實，且有民眾檢舉，因此一定要開單。

    董男事後PO文在臉書，聲稱違規他接受，但這張紅單開得讓他不滿意，他拒簽，還說要不然就帶他回派出所。董男還說，到了警所後，他數落開單女警，癱瘓派出所一小時，直到派出所主管拜託他「蕭董不要玩了」，保證會好好管教女警，他才滿意離開警所。

    PO文被網友發現後，轉發到交通違規的網站，董男被肉搜後鎖住臉書。警方也澄清，如果董男的言行真如PO文所稱這麼誇張，絕對會以妨害公務移送，嚇阻類似行為。

    警方強調，董男是認為警方執法態度強硬，所以至派出所找主管討論。但董男到派出所後，安中所副所長告知他紅線違規停車的法規，後來董男連話都不敢說，並沒有像他在臉書上的誇大說詞，也不可能讓任何人對執法的女警訓斥。警方呼籲，民眾應支持警方取締違規，一起讓交通環境更友善。

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