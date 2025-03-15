為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南彩虹遊行「八仙過海」 媽祖坐鎮、藝閣車同行

    現代版媽祖與千里眼、順風耳裝扮。（記者洪瑞琴攝）

    現代版媽祖與千里眼、順風耳裝扮。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/15 16:49

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南彩虹遊行邁入第八屆，今年以「八仙過海」為主題，今日在中西區河樂廣場出發，藝閣車陣與各式裝扮鮮明旗幟，象徵跨越同溫層、直面挑戰，持續推動性別平權的決心。

    今天遊行熱鬧繽紛，來自各地響應參與民眾或團體，巧思打扮宛如裝扮嘉年華會，遊行全程4.3公里，約2萬人參加隊伍，還特別請來媽祖坐鎮，是今年全國彩虹遊行最先盛大登場。

    此外首度藝閣車同行，坐在藝閣車的小朋友都是「天選之人」，從30多位報名名單，經向温陵廟媽祖擲筊獲得指定參加。其中1位「捲捲」，更是許媽媽陪同專程從嘉義來參加。

    廣場市集還有親子家庭帶著毛孩共襄盛舉，以及風神寶寶劇團演出、主題書展。訴求議題涵蓋性別友善職場、校園多元性別、身心障礙同志權益、親密關係暴力、數位性別暴力、中高齡同志處境等，呈現當代性別議題的多元樣貌。

    台南彩虹聯盟表示，許多人認為，婚姻平權已讓我們達成目標，但當我們走出支持的環境，仍然會發現性別與性向的多元在各領域中遭遇重重阻礙。這次遊行不僅是同志社群的展現，更是關於所有尚未被平等對待的議題。透過這場集結，讓社會看見這些未竟的努力，讓每個人都能成為自己的「八仙」，在這條追求平等的路上攜手同行。

    台南彩虹遊行，請出朝興宮溫陵廟3媽坐鎮同行。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行，請出朝興宮溫陵廟3媽坐鎮同行。（記者洪瑞琴攝）

    朝興宮溫陵廟藝閣車首度參加台南彩虹遊行，打破宗教禁忌。（記者洪瑞琴攝）

    朝興宮溫陵廟藝閣車首度參加台南彩虹遊行，打破宗教禁忌。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行創意打扮。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行創意打扮。（記者洪瑞琴攝）

    遊行隊伍也有來自台北民眾宣傳訴求「大罷免行動」。（記者洪瑞琴攝）

    遊行隊伍也有來自台北民眾宣傳訴求「大罷免行動」。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行，參與民眾巧思裝扮，宛如一場嘉年華會。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行，參與民眾巧思裝扮，宛如一場嘉年華會。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行今天登場，親子家庭熱情響應。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行今天登場，親子家庭熱情響應。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行今天在中西區河樂廣場集結出發。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行今天在中西區河樂廣場集結出發。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行主戰車。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行主戰車。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行參與民眾創意打扮。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行參與民眾創意打扮。（記者洪瑞琴攝）

    來自社會各界社團共同響應台南彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

    來自社會各界社團共同響應台南彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播