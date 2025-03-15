台南彩虹遊行「八仙過海」 媽祖坐鎮、藝閣車同行

現代版媽祖與千里眼、順風耳裝扮。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/15 16:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南彩虹遊行邁入第八屆，今年以「八仙過海」為主題，今日在中西區河樂廣場出發，藝閣車陣與各式裝扮鮮明旗幟，象徵跨越同溫層、直面挑戰，持續推動性別平權的決心。

今天遊行熱鬧繽紛，來自各地響應參與民眾或團體，巧思打扮宛如裝扮嘉年華會，遊行全程4.3公里，約2萬人參加隊伍，還特別請來媽祖坐鎮，是今年全國彩虹遊行最先盛大登場。

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此外首度藝閣車同行，坐在藝閣車的小朋友都是「天選之人」，從30多位報名名單，經向温陵廟媽祖擲筊獲得指定參加。其中1位「捲捲」，更是許媽媽陪同專程從嘉義來參加。

廣場市集還有親子家庭帶著毛孩共襄盛舉，以及風神寶寶劇團演出、主題書展。訴求議題涵蓋性別友善職場、校園多元性別、身心障礙同志權益、親密關係暴力、數位性別暴力、中高齡同志處境等，呈現當代性別議題的多元樣貌。

台南彩虹聯盟表示，許多人認為，婚姻平權已讓我們達成目標，但當我們走出支持的環境，仍然會發現性別與性向的多元在各領域中遭遇重重阻礙。這次遊行不僅是同志社群的展現，更是關於所有尚未被平等對待的議題。透過這場集結，讓社會看見這些未竟的努力，讓每個人都能成為自己的「八仙」，在這條追求平等的路上攜手同行。

台南彩虹遊行，請出朝興宮溫陵廟3媽坐鎮同行。（記者洪瑞琴攝）

朝興宮溫陵廟藝閣車首度參加台南彩虹遊行，打破宗教禁忌。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行創意打扮。（記者洪瑞琴攝）

遊行隊伍也有來自台北民眾宣傳訴求「大罷免行動」。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行，參與民眾巧思裝扮，宛如一場嘉年華會。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行今天登場，親子家庭熱情響應。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行今天在中西區河樂廣場集結出發。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行主戰車。（記者洪瑞琴攝）

台南彩虹遊行參與民眾創意打扮。（記者洪瑞琴攝）

來自社會各界社團共同響應台南彩虹遊行。（記者洪瑞琴攝）

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