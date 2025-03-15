台東躲過颱風遭寒害致芒果不授粉 跨年度有機會再補助

立委莊瑞雄與農政單位前往會勘因低溫無法授粉的芒果，後續農政單位將再調查受損範圍。（莊瑞雄立委服務團隊提供）

2025/03/15 15:45

〔記者劉人瑋／台東報導〕前一陣子多次、連日低溫，造成台東市區芒果花無法授粉，許多花都成「空包彈」，在去年連續颱風摧殘後，存活的果樹又遭寒害，如今有農民表示，只剩下1、2成得以收成。立委莊瑞雄於15日前往台東市勘查改良種芒果受低溫影響授粉情形，農政單位表示，仍需大範圍調查是否符合農損補助，但就去年巳領取風災後補助者，也有機會再次領取補助。

會勘中，農民孫先生表示，其所種植的夏雪芒果在2024年10月康瑞颱風來襲時，果樹受損約30%，經申報後獲得7萬元補助，並於12月撥款入帳。然而，原本未受損的7成果樹又在2025年1至2月遭遇寒害影響，因低溫導致授粉不良，最終無法結果，造成嚴重損失，因此再次陳情，希望獲得協助。

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對此，台東區農業改良場副場長盧柏松表示，今年度針對不同品種芒果的不同年度、不同災害，只要受損區域達種植面積的5%即可啟動災損勘查，若損害程度達20%則可申請現金補助。今跨年度且不同災害若達損害面積將協助勘查及補助，然而，依現行規定，每年天然災害補助僅能申請一次，若之後再遭遇颱風或其他災害，將無法再獲得補助。

莊瑞雄強調，政府將持續關注農友受損情形，並請農糧署及農改場密切監測農作災損狀況，適時啟動災害會勘，確保農民權益。他也提醒農友，若因寒害導致產量受損，應及時向市公所申報，以利後續審核與補助作業。

立委莊瑞雄與農政單位前往會勘因低溫無法授粉的芒果，後續農政單位將再調查受損範圍。（莊瑞雄立委服務團隊提供）

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