台南學甲蜀葵花文化節登場 估花況到4月底、遊客破10萬人次

蜀葵花搭配鼠尾草、火焰雞冠花。（記者楊金城攝）

2025/03/15 14:59

〔記者楊金城／台南報導〕第12年舉辦的台南學甲蜀葵花文化節今天（15日）在學甲光華里花田登場，美不勝收的夢幻花海為春天染上繽紛的色彩，讓遊客讚賞不已，預估花況可到4月底，遊客衝破10萬人次。

包括台南市長夫人劉育菁、南市農業局局長李芳林、學甲區長張明寶、光華里長邱益在等人，為蜀葵花節開幕，劉育菁肯定學甲公所、光華里結合地方各界連辦12年蜀葵花節的成果，受到遊客歡迎。

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劉育菁說，蜀葵花花季長達2個多月，植株高達2、3公尺，蜀葵花五顏六色非常漂亮，是台南春日賞花的亮點，歡迎遊客前來賞花。

張明寶表示，今年光華蜀葵景觀專區達2.6公頃，除約1公頃蜀葵花外，還搭配鼠尾草、火焰雞冠花、紅藜、油菜、萬壽菊等多種花卉，展現層次豐富的繽紛花田，入夜後在花田並有「彩鳳騰飛」、「龍遊花海」等美麗燈景，另結合在地青農展售學甲農漁特產，吸引各地遊客漫步花田、品嘗美食，感受悠閒慢活的幸福時光，盼蜀葵花節打造學甲觀光品牌。

為推廣蜀葵之美，今天開幕還有蜀葵造型撲滿DIY彩繪、拼貼手提袋，也有寫生比賽讓學童以畫筆紀錄花海盛況，集章闖關送蜀葵紀念馬克杯，並安排舞蹈、音樂、魔術表演，非常熱鬧。

公所指出，3月23日還有「蜀葵花藝術Party」的展演活動，每週假日另有街頭藝人表演，花季活動可延續到4月底，預估清明連假是賞花人潮高峰，歡迎遊客來感受浪漫春日。

學甲蜀葵花五顏六色非常漂亮。（記者楊金城攝）

包括台南市長夫人劉育菁（前）、南市農業局局長李芳林（後右四）、學甲區長張明寶（後右三）等人，今天為學甲蜀葵花節開幕。（學甲公所提供）

學甲蜀葵花田在入夜後並有「龍遊花海」等燈景。（記者楊金城攝）

彩繪蜀葵撲滿。（記者楊金城攝）

學甲蜀葵花五顏六色非常漂亮。（記者楊金城攝）

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