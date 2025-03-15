用不完美身體探索生活美好 八里愛心教養院翁彥如勇敢追夢不放棄

八里愛心教養院翁彥如勇敢追夢。（記者羅國嘉攝）

2025/03/15 16:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕「我用不完美的身體，努力探索生活中的美好」這句話，是八里愛心教養院28歲院生翁彥如送給自己的禮物。因早產導致腦性麻痺，她歷經無數挑戰，卻始終帶著笑容面對人生，不僅順利大學畢業，更懷抱著成為社工、回饋社會的夢想，即使求職路途艱辛，她依然不言放棄。

翁彥如出生於新竹湖口，因6個月早產僅重千餘克，當地小診所無保溫箱，只能以毛巾裹身，緊急送往大醫院治療。2歲多發展異常，4歲被醫生確診為腦性麻痺，伴隨先天性脊椎側彎，從此與支架和輪椅為伴。

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然而，她並未因此氣餒，透過慈濟青年志工認識熱心的師姐，轉介至八里愛心教養院，並在院方協助下完成國中、高中學業。就讀三重穀保中學文書處理科期間，她每天由教養院復康巴士接送，雖身體缺陷，仍努力不懈。她特別喜愛藝人周興哲的歌曲《一樣美麗》，歌詞「你從不是孤單的，永遠都被愛著」成為她前行的精神支柱。

高中畢業後，翁彥如考取了網頁設計與軟體應用兩張丙級證照，但她不於此自滿，考上海洋科技大學健康照顧社工系，畢業後，她曾在教養院實習，並錄取社會局及勞動部的資料登打員職位，累積工作經驗。然而，她最想成為專業社工，卻因案家多缺乏無障礙設施，遲遲無法獲得錄用。但她不因此氣餒，選擇用「優勢觀點」看待人生，不僅撰寫長達72頁的生命故事小書，還投稿院內外刊物，分享自己的經歷。

八里愛心教養院也積極培養翁彥如的潛能，讓她在各種活動或參訪中擔任導覽員。她以親切的笑容和生動的解說，向訪客介紹院內陶藝教室的作品，如手工製作的黃色小鴨、雕塑大張牙口的鯊魚等。雖然曾因不喜歡陶土的黏膩感而排斥，但她後來愛上陶藝創作，甚至完成作品《一花一世界》，象徵人生如四季變遷，每個階段都有獨特的美。

翁彥如深信「想看到彩虹，就得忍受下雨。」未來，她將持續挑戰自己，無論是當社工、導覽員，或成為生命講師，她都會勇敢追夢，迎接屬於自己最璀璨的季節。

八里愛心教養院秘書廖綺紋表示，翁彥如不僅自我勉勵，也經常鼓勵同儕「永不放棄」、「生命自會找尋出口」、「人生有無限的可能」，以自身行動成為榜樣。

八里愛心教養院翁彥如勇敢追夢。（記者羅國嘉攝）

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