宜蘭縣獲文化部補助 培育台語家庭計畫

宜蘭縣約有46.7％民眾講台語，為鼓勵更多縣民口說並傳承母語，縣府獲文化部補助250萬元推動「培育台語家庭計畫」，預計年底前將舉辦百場推廣活動。（記者王峻祺攝）

2025/03/15 15:31

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣約有46.7％民眾講台語，為鼓勵更多縣民口說並傳承母語，縣府獲文化部補助250萬元推動「培育台語家庭計畫」，預計年底前將舉辦百場推廣活動，並邀請家庭響應，完成累計相關課程，最高可獲1200元獎勵金。

宜蘭縣政府文化局今天在宜蘭市化龍一村宣布啟動培育台語家庭計畫，並舉辦台語主題市集，邀請親子闖關，透過遊戲互動及美食，讓民眾實際運用台語對話，進而產生興趣。

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文化局表示，根據普查統計，宜蘭縣民約有46.7％講台語，華語則占52.6％，與其他縣市相比講台語比例並不低，不過在母語傳承上卻有逐年降低趨勢，有較多年輕人已鮮少使用台語，為響應國家推廣母語政策，向文化部爭取經費，今年將鼓勵更多家庭說台語。

文化局指出，民眾即日起可上網搜尋「台語家庭會員平台」，並登記成為會員，參與課程完成點數累積後，通過系統認定就可獲得文化部頒贈的500元、1200元獎勵金，預計邀請800戶家庭加入，縣府已規劃48堂課、12場活動，提供家庭成員共學台語。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，台語是宜蘭在地文化重要根基與溝通語言，不過很多長輩為了與兒孫溝通，容易在夾雜華語下講成「台灣國語」，造成語言隔閡、文化斷層，縣府以「傳承母語共好，台語家庭同行」為理念，將會積極推廣台語文化。

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