基隆身障長照量能不足 議員促籌設第二身障中心

基隆市身心障礙中心安置能量不足，議員促市府儘速籌建第二身障中心。（記者盧賢秀攝）

2025/03/15 13:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市身障福利機構長照床位目前僅有2家，核定床位共174床，但民代反映量能不足，第一身障中心候位達72人，有的家屬無奈遠送雙北或其他機構，要求市府籌設第二身障中心，市府表示，已多方尋找閒置學校、公有建物等，作為住宿型照顧中心。

市議員張顥瀚指出，有家屬反映，身心障礙福利機構安置量能明顯不足，第一身障中心候位達72人，市府照顧長者、幼兒的同時，也應多考量照顧身心障礙者，盡速提出第二身障中心建置案及預算，提升身心障礙者的在地安置。

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據1名身障者家屬表示，因排不到位，他的小孩先到其他機構安置，但服務有落差，很多設備及服務不是專責對身障者，後來改去新北市，舟車勞頓，增加很多負擔。

市府社會處指出，基隆市身障福利機構住宿型的有2家，包括公設民營身障中心（伊甸）114床、私立基隆創世60床，接受安置160人，安置率為92%。

社會處短期透過公私協方式，補助身障者安置到私立機構照顧費用，到今年2月合約機構計62家，其中接受補助照顧費用並安置機構身心障礙者614人，在基隆市機構的有373人，在地安置率60.7%。

社會處長楊玉欣說，市府也積極規劃等建第二身障中心，以增加身障機構服務量能，原本規劃第二身障中心在舊深澳國小，而校地基地建物結構、梁柱多處損害，預計今年拆除，列為身障中心備選場地，不過因身障中心涉及相關社福、工務、環保及消防等諸多法規範，難度很高，還會多找其他合適空間評估。

市長謝國樑表示，會多方努力促成第二身障中心設置，不侷限舊深澳國小，會再找現有閒置廳舍、學校評估，最好是有電梯設備才能提供合適環境，也不排除找地興建，多方來考量。

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