為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆身障長照量能不足 議員促籌設第二身障中心

    基隆市身心障礙中心安置能量不足，議員促市府儘速籌建第二身障中心。（記者盧賢秀攝）

    基隆市身心障礙中心安置能量不足，議員促市府儘速籌建第二身障中心。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/15 13:48

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市身障福利機構長照床位目前僅有2家，核定床位共174床，但民代反映量能不足，第一身障中心候位達72人，有的家屬無奈遠送雙北或其他機構，要求市府籌設第二身障中心，市府表示，已多方尋找閒置學校、公有建物等，作為住宿型照顧中心。

    市議員張顥瀚指出，有家屬反映，身心障礙福利機構安置量能明顯不足，第一身障中心候位達72人，市府照顧長者、幼兒的同時，也應多考量照顧身心障礙者，盡速提出第二身障中心建置案及預算，提升身心障礙者的在地安置。

    據1名身障者家屬表示，因排不到位，他的小孩先到其他機構安置，但服務有落差，很多設備及服務不是專責對身障者，後來改去新北市，舟車勞頓，增加很多負擔。

    市府社會處指出，基隆市身障福利機構住宿型的有2家，包括公設民營身障中心（伊甸）114床、私立基隆創世60床，接受安置160人，安置率為92%。

    社會處短期透過公私協方式，補助身障者安置到私立機構照顧費用，到今年2月合約機構計62家，其中接受補助照顧費用並安置機構身心障礙者614人，在基隆市機構的有373人，在地安置率60.7%。

    社會處長楊玉欣說，市府也積極規劃等建第二身障中心，以增加身障機構服務量能，原本規劃第二身障中心在舊深澳國小，而校地基地建物結構、梁柱多處損害，預計今年拆除，列為身障中心備選場地，不過因身障中心涉及相關社福、工務、環保及消防等諸多法規範，難度很高，還會多找其他合適空間評估。

    市長謝國樑表示，會多方努力促成第二身障中心設置，不侷限舊深澳國小，會再找現有閒置廳舍、學校評估，最好是有電梯設備才能提供合適環境，也不排除找地興建，多方來考量。

    ☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播