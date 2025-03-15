錫葉藤天暖爆開 台南山區上演「紫色浪漫」

玉井雙秀園的大、小花錫葉藤盛開中，「紫爆」美景再現。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/15 13:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕天氣逐漸回暖，台南山區錫葉藤進入開花期，包含知名的玉井雙秀園，以及168觀光動線中重要景點的新化大坑休閒農場，目前都正上演春季限定的「紫色浪漫」，人潮湧入。

春暖花開，緊鄰台3線的玉井雙秀園，28年的老欉錫葉藤盛放，一片「紫爆」，遊客爭相欣賞夢幻美景，成為當地觀光熱點。

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業者蘇秀花表示，今年因春節後，天氣仍偏冷，錫葉藤開得較慢，不過目前園區內、外都在盛放中，預估可持續至兒童、清明連假，民眾要把握機會。

雙秀園每年都是隧道中的大花錫葉藤先開，門面的小花錫葉藤接力綻放，猶如紫色陽傘，相當吸睛，遊客爭相拍照、打卡，成為店家最搶眼的活招牌。

至於南168線上的大坑休閒農場，也有逾200株的錫葉藤，陸續綻放中，為園區增添夢幻氛圍，負責人蔡澄文指出，雖然今年花季稍有延遲，但已進入盛開期，美景再現，值得推薦。

蔡澄文說，5年前開始以錫葉藤進行園區景觀的營造，大花與小花的品種都有，現已展現初步成果，會持續栽植，讓紫色美景成為新的觀光亮點，也形塑農場的品牌意象。

南168區道串連新化、左鎮與龍崎，沿途景點豐富，涵蓋湖光山色，包含「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤、「國內最低海拔日出」的二寮，以及月世界的雲海、彩竹，還有大坑休閒農場的森林秘境等，加上國產羊肉、麻筍、鳳梨、烤土雞等，串連成觀光動線，深受歡迎。

知名的攝影教學講師吉田榮一日前到左鎮取鏡月世界彩竹後，順遊大坑休閒農場，留下系列的美照，尤其盛放的錫葉藤，令人驚豔，PO網後，迴響熱烈，連西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲頁都特别分享，行銷地方觀光，各界矚目。

大坑休閒農場的錫葉藤盛放中，為園區增添夢幻氛圍。（記者吳俊鋒攝）

玉井雙秀園的大、小花錫葉藤盛開中，「紫爆」美景再現。（記者吳俊鋒攝）

大坑休閒農場的錫葉藤盛放中，為園區增添夢幻氛圍。（記者吳俊鋒攝）

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