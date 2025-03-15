賴清德賀電 逾2千人台南踩街慶祝健保30週年

歡慶健保30週年踩街嘉年華活動今天在台南登場，多個團體帶來精彩表演同慶。（記者王姝琇攝）

2025/03/15 15:15

〔記者王姝琇／台南報導〕歡慶健保30週年，健保署南區業務組與開基玉皇宮攜手舉辦「健康台灣．歡喜作伙行」踩街嘉年華。今日現場超過2000人齊聚熱情參與，總統賴清德特別電文祝賀。

踩街活動在行政院政務委員陳時中、健保署署長石崇良、玉皇宮主委涂大松、立委陳亭妃及台南市醫師公會理事長賴俊良等人共同敲鑼揭開序幕。

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從健保署南區業務組出發，總長3.6公里，行經25個古蹟景點，沿途設置能量補給站與民眾分享煎餅、銀絲卷及地瓜酥。另安排表演包含健保員工cosplay show、高之晧醫師帶來法國號演奏、立人國小學生的古箏表演、新豐高中的學生青春熱舞、立人及公園國小棒球隊的「台灣尚勇」。

終點站為玉皇宮，由成大醫院、奇美醫院、部立台南醫院等醫療院所設攤，宣導家庭醫師照護與慢性病等健康資訊；中西區區公所及北區區公所進行登革熱及災害防治等衛教宣導。此外，健保署政策宣導站，亦吸引民眾參與搶答拿獎品、手機下載虛擬健保卡及健康存摺自主健康管理等。

涂大松表示，很高興與健保署合辦府城古蹟健行，不僅能讓大家了解歷史文化及宗教信仰民俗，同時推廣運動風氣，培養民眾養成愛好運動的習慣，提高自我健康照護的意識，讓民眾更健康。

石崇良說，本次活動邀請民眾走出戶外，提升自我健康照護的意識。也特別感謝玉皇宮近5年捐贈近3千萬元，購置專業化牙科診療設備，及數位乳房攝影巡迴車等，為優化偏鄉醫療品質卓越貢獻。未來希望健保署與玉皇宮繼續攜手努力，匯集社會愛心與關懷的力量，守護民眾健康。

歡慶健保30週年踩街嘉年華活動今天在台南登場，超過2千人共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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