克服燒燙傷成勇氣印記 宜蘭東光國中莊以婕舞出自我

宜蘭東光國中愛跳舞的莊以婕，8年來克服右腳二度燒燙傷不適，帶著疤痕印記努力舞出自我，用舞蹈傳遞勇氣的力量。 （記者王峻祺攝）

2025/03/15 13:21

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣東光國中62週年慶，拍攝知名勵志電影「台灣超人」導演曲全立受邀出席，並頒獎給12名同樣遭遇挫敗，仍堅持向前行的學子，授以「東光超人」殊榮；其中愛跳舞的莊以婕，8年來克服右腳二度燒燙傷不適，帶著疤痕印記努力舞出自我，用舞蹈傳遞勇氣的力量。

東光國中退休教師周惠珠，曾贊助學校10萬元包場觀賞「台灣超人」，帶給師生感動迴響，校長陳志勇也受到電影啟發，設立「東光超人」獎項，鼓勵不斷努力超越自我、真心付出的學子，首屆共有12人獲獎，並選在校慶當天邀請曲全立頒獎。

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獲獎人之一的8年級莊以婕熱愛舞蹈，但在小學1年級時，因意外被滾燙熱湯澆淋右腳，導致大面積二度深度燙傷，為了重新站上舞台，她開始漫長艱困的復健卻不喊苦，並學會堅持樂觀看待腳傷，8年來專研古典舞蹈，將傷疤化作勇氣的印記。

莊以婕說，感謝師長一路陪伴，協助她克服腳傷所帶來的種種不適，透過一步步重拾舞蹈，帶給她滿滿的喜悅，這份愛也如同「超人披風」，治癒了曾經受傷的身心，未來會繼續用舞蹈傳遞溫暖。

曲全立說，期望每個人都能不斷超越自己，變成遇到困境都能堅強起來的台灣超人，夢想是促使我們前進的力量，每個人心中也絕對都有一件隱形披風，足以在面對困難時擁有勇氣，找到生命的價值。

校長陳志勇說，期許東光每一個孩子，都能成為「自己生命的超人」，在實現夢想的路上努力前行，這次也運用第14屆畢業校友同學會捐款的5萬元，設立首屆「東光超人」獎項，頒給每名獲獎生獎盃及3千元獎學金。

東光超人獲獎人，計有蔡佳樺、周禹翰、莊以婕、楊博宇、江洧、鄭聿琦、翁楷軒、林晴、李丞允、陳多唯亞、許博硯、胡丞佑等12人。

宜蘭縣東光國中62週年慶，拍攝知名勵志電影「台灣超人」導演曲全立（後排左4）受邀出席，並頒獎給12名同樣遭遇挫敗，仍堅持向前行的學子，授以「東光超人」殊榮。（記者王峻祺攝）

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