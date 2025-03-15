新北童趣學習嘉年華登場 侯友宜揭新北幼教3亮點

新北市童趣學習嘉年華今（15）日在新北市民廣場登場，約100個特色攤位展現新北市的幼教成果。（記者黃子暘攝）

2025/03/15 13:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市童趣學習嘉年華今（15）日在新北市民廣場登場，約100個特色攤位以「共創幼未來—大手牽幼手，Fun心跟愛走」為主題，展現新北市的幼教成果。市長侯友宜表示，新北幼教有3個亮點，市府將持續增設公共化幼兒園、2026年預計完成興建2座旗艦型幼兒園、積極推動創新幼教課程。教育局長張明文補充，3月29日在江翠國小舉辦「SEL社會情緒教育親子共學趴」，邀請兒童劇團「偶偶偶劇團」演出。

侯友宜說，新北市推動「優質、平價、普及」的幼教環境，自2019年迄今已增設245班公共化幼兒園，完成6年增設150班目標，並計畫8年內增達300班，旗艦型幼兒園將於114及115學年度招生；並已完成設置公共托育中心達126處，提供優質學習成長環境，市府也持續推動幼兒體適能教育，攜手國際幼教專家合作引入幼兒運動遊戲。

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教育局指出，這次活動邀請日本早稻田大學教授前橋明團隊，與家長一起陪伴幼兒運動，嘉年華以沉浸式學習體驗為概念，還將會場打造成1座大型互動式幼兒園，活動包含6大主題展區，包括親子共讀、身體動作發展、音樂律動遊戲、美感創意手作、在地文化體驗及特色多元課程等，現場特別設有學前程式教育與人工智慧（AI）體驗攤位，透過遊戲互動讓孩子初步接觸科技與邏輯思維，體會數位學習的樂趣。

教育局補充，市府將於3月29日在江翠國小舉辦「SEL社會情緒教育親子共學趴」，邀請「偶偶偶劇團」演出，讓孩子透過趣味劇情及角色互動懂得覺察情緒、做出適當的回應與表達，活動全面開放，無需事先報名。

新北市童趣學習嘉年華今（15）日在新北市民廣場登場，約100個特色攤位展現新北市的幼教成果。（記者黃子暘攝）

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