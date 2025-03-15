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    雲林逾5000農民農保資格清查 劉建國：建議從寬認定

    雲林縣府日前收到農業部行文清查農保資格，統計逾5000名農民需清查。（記者李文德攝）

    雲林縣府日前收到農業部行文清查農保資格，統計逾5000名農民需清查。（記者李文德攝）

    2025/03/15 13:12

    〔記者李文德／雲林報導〕審計部要求農業部清查不符農保資格農民，雲林縣府月初收到行文，總清查人數超過5000名，農民面臨如無法提出具體耕作證明，將被強制退保，引起地方討論。立法委員劉建國表示，公部門在清查農民保險資格，建議從寬認定，會要求農業部各級的鄉鎮市農會做好溝通，讓農民保有農保的權利，而不致自身受損。

    農業部日前行文給縣府，審計部要求清查不符農保資格的農民，今年鎖定清查對象為被保險人將加保土地出租他人領取天災救助，以及出租農地給光電業者，月初縣府收到農業部行文應清查名單，人數逾5千人，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保，其中元長鄉多達700多人，是縣內最多。縣府農業處指出，這是歷年最大規模資格清查。

    民進黨立委劉建國表示，基本上相信每位農民都是實際務農，但是或許有一些到了年紀，或相關事情變革，可能會有一些狀況。那當然公部門在清查這個農民保險的資格的時候，應要從寬認定。

    劉建國指出，雲林縣是農業大縣，期待整個清查過程中，要以這些農民確實有在務農，但或許因為年紀、或家庭經濟的關係，除此之外，還有什麼樣的樣態都必須要做慎重的審查依據。

    劉建國強調，過去主張具有農保身分的喪葬津貼部分，已經爭取到。只要加入農保滿25年，雖然沒有喪葬津貼，但還是會有喪葬慰問金。這個從蘇院長時期到現在，都是他們的主張與努力成果。所以希望農業部門和地方農會能針對這部分，做更寬鬆的審查處理方式，讓農民不用過度擔憂這件事情。

    國民黨立委張嘉郡表示，政府大規模清查假農戶，卻導致不少老農喪失農保資格。農業部應該照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，被政府「養套殺」，會協助農民釐清，呼籲農業部出面，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。

    立法委員劉建國（中）表示，公部門在清查農民保險資格，建議從寬認定，會要求農業部各級的鄉鎮市農會來做好溝通。（記者李文德攝）

    立法委員劉建國（中）表示，公部門在清查農民保險資格，建議從寬認定，會要求農業部各級的鄉鎮市農會來做好溝通。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡表示，農業部應該照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，會協助農民釐清，呼籲農業部出面，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。（資料照，記者李文德攝）

    立委張嘉郡表示，農業部應該照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，會協助農民釐清，呼籲農業部出面，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。（資料照，記者李文德攝）

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