為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗津的孩子不再委屈！ 高雄旗津國中面海新校舍啟用

    耗資2.5億元全新打造的旗津國中新校舍，今（15）日在60週年校慶中熱鬧啟用。（記者許麗娟攝）

    耗資2.5億元全新打造的旗津國中新校舍，今（15）日在60週年校慶中熱鬧啟用。（記者許麗娟攝）

    2025/03/15 13:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立旗津國中今（15）日舉行60週年校慶暨新校舍落成典禮，這棟可眺望旗津海岸風車公園的校舍，是以「沙洲上的海洋之星」為建築理念，結合在地人文風情和環境永續建造而成，校長黃火炎感動地說，「旗津的孩子終於不用委屈在斑駁的舊教室上課了！」

    旗津國中原校舍使用50年，因為海水鹽分的侵蝕，導致校舍老舊斑駁不堪，學校自2020年爭取經費重建，2022年11月動土，2024年12月完工，總工程款約2.5億元，費時5年終於啟用。

    新校舍為「旗善樓」、「津翠樓」2座3層樓建築連棟設計，規畫有12間班級教室，以及家政教室、美術教室、視聽教室、數位教室、會議室及圖書館雙語教室等。

    教育局長吳立森表示，旗津國中新建校舍是一幢造型新穎多功能大樓，建築榮獲2022年國家卓越建設「規劃設計類」金質獎，施工品質亦獲2024年城市工程品質金質獎的肯定，設計規畫與建設上的用心，除了符合淨零永續的理念，也希望給旗津地區的孩子更好的資源和學習環境。

    校長黃火炎表示，新校舍是以「沙洲上的海洋之星」的理念規畫設計，外牆以橘黃色為主，呼應旗津最美麗的夕陽，同時融入詩人鄭愁予的「如霧起時」一詩，以及學生張毓晴的詩作「旗津印象」，打造「詩意長廊」，波浪設計的走廊則營造出乘風破浪、啟航的意象。

    建築師郭書勝說明，新校舍結合廢棄的擋土牆樓梯，抽取地下室筏基所儲存的雨水，讓雨水沿著樓梯傾洩而下，行成流瀑景觀，校舍同時具備綠能用電與雨水回收等設備，符合節能、創能、享能的校園能源規劃，亦獲高雄市銅級候選綠建築標章。

    旗津國中新校舍正式啟用，邀請各界貴賓剪綵。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍正式啟用，邀請各界貴賓剪綵。（記者許麗娟攝）

    旗津新校舍啟用，教育局長吳立森（中）、客委會主委楊瑞霞（前）、校長黃火炎（後）在新校舍前植入棋盤腳樹。（記者許麗娟攝）

    旗津新校舍啟用，教育局長吳立森（中）、客委會主委楊瑞霞（前）、校長黃火炎（後）在新校舍前植入棋盤腳樹。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍可眺望旗津海岸的風車公園景觀。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍可眺望旗津海岸的風車公園景觀。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍可眺望旗津海岸的風車公園景觀。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍可眺望旗津海岸的風車公園景觀。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍中庭將舊擋土牆樓梯與儲存的雨水，做成流瀑景觀和小橋流水。（記者許麗娟攝）

    旗津國中新校舍中庭將舊擋土牆樓梯與儲存的雨水，做成流瀑景觀和小橋流水。（記者許麗娟攝）

    新校舍長廊打造成「詩意長廊」。（記者許麗娟攝）

    新校舍長廊打造成「詩意長廊」。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播