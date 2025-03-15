旗津的孩子不再委屈！ 高雄旗津國中面海新校舍啟用

耗資2.5億元全新打造的旗津國中新校舍，今（15）日在60週年校慶中熱鬧啟用。（記者許麗娟攝）

2025/03/15 13:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立旗津國中今（15）日舉行60週年校慶暨新校舍落成典禮，這棟可眺望旗津海岸風車公園的校舍，是以「沙洲上的海洋之星」為建築理念，結合在地人文風情和環境永續建造而成，校長黃火炎感動地說，「旗津的孩子終於不用委屈在斑駁的舊教室上課了！」

旗津國中原校舍使用50年，因為海水鹽分的侵蝕，導致校舍老舊斑駁不堪，學校自2020年爭取經費重建，2022年11月動土，2024年12月完工，總工程款約2.5億元，費時5年終於啟用。

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新校舍為「旗善樓」、「津翠樓」2座3層樓建築連棟設計，規畫有12間班級教室，以及家政教室、美術教室、視聽教室、數位教室、會議室及圖書館雙語教室等。

教育局長吳立森表示，旗津國中新建校舍是一幢造型新穎多功能大樓，建築榮獲2022年國家卓越建設「規劃設計類」金質獎，施工品質亦獲2024年城市工程品質金質獎的肯定，設計規畫與建設上的用心，除了符合淨零永續的理念，也希望給旗津地區的孩子更好的資源和學習環境。

校長黃火炎表示，新校舍是以「沙洲上的海洋之星」的理念規畫設計，外牆以橘黃色為主，呼應旗津最美麗的夕陽，同時融入詩人鄭愁予的「如霧起時」一詩，以及學生張毓晴的詩作「旗津印象」，打造「詩意長廊」，波浪設計的走廊則營造出乘風破浪、啟航的意象。

建築師郭書勝說明，新校舍結合廢棄的擋土牆樓梯，抽取地下室筏基所儲存的雨水，讓雨水沿著樓梯傾洩而下，行成流瀑景觀，校舍同時具備綠能用電與雨水回收等設備，符合節能、創能、享能的校園能源規劃，亦獲高雄市銅級候選綠建築標章。

旗津國中新校舍正式啟用，邀請各界貴賓剪綵。（記者許麗娟攝）

旗津新校舍啟用，教育局長吳立森（中）、客委會主委楊瑞霞（前）、校長黃火炎（後）在新校舍前植入棋盤腳樹。（記者許麗娟攝）

旗津國中新校舍可眺望旗津海岸的風車公園景觀。（記者許麗娟攝）

旗津國中新校舍可眺望旗津海岸的風車公園景觀。（記者許麗娟攝）

旗津國中新校舍中庭將舊擋土牆樓梯與儲存的雨水，做成流瀑景觀和小橋流水。（記者許麗娟攝）

新校舍長廊打造成「詩意長廊」。（記者許麗娟攝）

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