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    獨家》獲頒「國花獎章」 黃子芩特殊選才考上台師大

    新竹市光復高中高三學生黃子芩（中）以「童軍」特殊經歷，成功循「特殊選才」管道，考上國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系，今（15）日獲頒最高「國花獎章」，受到童軍總會榮譽理事長鄭英耀（左二）及童軍總會長林明裕（左三）公開表揚。（記者田裕華攝）

    新竹市光復高中高三學生黃子芩（中）以「童軍」特殊經歷，成功循「特殊選才」管道，考上國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系，今（15）日獲頒最高「國花獎章」，受到童軍總會榮譽理事長鄭英耀（左二）及童軍總會長林明裕（左三）公開表揚。（記者田裕華攝）

    2025/03/15 11:29

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學招生作業近日陸續展開，新竹市光復高中高三學生黃子芩以「童軍」特殊經歷，成功循「特殊選才」管道，考上國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系。

    為慶祝3月5日童軍節，中華民國童軍總會今（15）日在陽明山舉辦今（114）年童軍節慶祝活動。童軍總會長、教育部長鄭英耀致詞表示，在生命發展過程中，信守智仁勇的信念，面對問題、接受挑戰，把知識轉化為解決問題的能力，面對假訊息時也能不憂不懼，為國家社會發展作出貢獻，他也如總統賴清德所說「一日童軍、終身童軍」，教育部會全力支持童軍。

    剛循「特殊選才」管道，成功「考取」台師大的黃子芩接受本報記者獨家訪問時表示，她喜歡往外跑的各種戶外活動，上國中時也考慮參加田徑社團，但田徑只有田徑，她喜歡多元的戶外活動，從學校得知童軍團後，國一開始加入光武國中童軍團，國高中6年她很札實地學習，並獲得最高的「國花獎章」，很開心今日出席慶祝活動授獎。

    黃子芩表示，她未來想當老師，在學校內推廣童軍教育和戶外教育，童軍教育很豐富且有系統，童軍的技能可以廣泛應用在生活中，也可以幫助有需要的人，讓人生有踏實感和覺得有意義。

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