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    恆春築城150週年 古城文化協會論壇展人文底蘊

    恆春築城150週年，古城文化協會論壇有傳藝師summer演唱。（記者蔡宗憲攝）

    恆春築城150週年，古城文化協會論壇有傳藝師summer演唱。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/15 11:22

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年是恆春築城150週年，恆春古城文化推展協會與台北市屏東同鄉會、高雄師範大學臺灣歷史文化與語言研究所，舉辦「第四屆恆春半島論壇：台灣『城』的故事」，會前也邀請傳藝師Summer進行民謠演唱，展現當地人文底蘊。

    高師大台灣歷史文化及語言研究所所長吳玲青帶領團隊，偕同文史總編輯張維凱、諮詢委員念吉成以及監事會主席林博文，邀請各地研究全台築城歷史的學者與文史工作者齊聚一堂，暢談築城故事。

    將接任恆春古城文化推展協會下任理事長的張道宏認為，恆春古城光緒元年當時奏請清廷同意建城，定名恆春，並委由深諳地理風水的臺灣道劉璈負責規劃設計。巧的是光緒五年，劉銘傳奏請台北城建城，同樣由劉璈設計督造。也因此淵源，特別邀請台北市、屏東同鄉會共同主辦論壇，連結兩個城市的同鄉會，別具意義。

    理事長王敏勳表示，協會是以發揚恆春古城文化為目標 ，今年論壇從台南熱蘭遮普羅民遮、鳳山新城與左營舊城的兩座雙城記，到牡丹社事件後的恆春縣城，以及後建的台北府城為起點，後續將賡續蒐集台灣14座城池的完整資料，邀請更多學者與地方文史工作者參與，期為台灣的築城歷史，舉辦一場又一場的學術與文化饗宴。

    恆春築城150週年，古城文化協會論壇展人文底蘊。（記者蔡宗憲攝）

    恆春築城150週年，古城文化協會論壇展人文底蘊。（記者蔡宗憲攝）

    恆春築城150週年，古城文化協會論壇有傳藝師summer演唱。（記者蔡宗憲攝）

    恆春築城150週年，古城文化協會論壇有傳藝師summer演唱。（記者蔡宗憲攝）

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