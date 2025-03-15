兒童節小確幸！ 彰化8場免費兒童劇來了

彰化兒童的小確幸來了！免費的兒童劇演出將在8個生活圈陸續登場。（記者劉曉欣攝）

2025/03/15 10:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕最棒的禮物！彰化縣兒童每年最期待的免費表演來了，今年共有8場，將於3月22日起到4月19日陸續在各地登場，除了伸港鄉、溪湖鎮是戶外場地，其餘都是室內的活動中心，邀請國內7個劇團演出，讓親子可以一起觀賞。

縣長王惠美表示，今年除了在8個生活圈各安排1場免費的兒童劇與表演外，並有4場的親職教育講座，希望在歡慶兒童節的同時，也為父母帶來最新的教養觀念，學習面對滑世代，能用正向教養來教育下一代。

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文化局指出，今年8場兒童劇與表演，依序是3月22日（星期六）下午3點，由「萍蓬草劇團」在永靖鄉永靖國小活動中心演出《金錢樹》、3月23日（星期日）下午3點由「光興閣掌中劇團」，在田中鎮田中國小活動中心演出《阿兜仔遊臺灣-AI之父》。3月29日（星期六）晚上7點，由「即將成真火舞團」在伸港福安宮香客大樓後方廣場，帶來《火爾摩莎》演出、3月30日（星期日）下午3點由「大開劇團」在在鹿江國際中小學活動中心演出《哈囉！醜小鴨》。4月3日（星期四）下午3點由「豆子劇團」在北斗國中活動中心演出《巴輪1號》、4月5日（星期六）晚上7點由「風神寶寶兒童劇團」在湖西國小旁停車場帶來《晴空小侍郎》演出、4月13日（星期日）下午3點則由「蘋果劇團」在民生國小活動中心演出《愛道歉的小狐狸》。

不少家長與兒童都表示，縣府近年來都會在兒童節檔期，安排免費的兒童劇在8個生活圈演出，看過現場表演，絕對比看手機影片好看太多了，可以親自感受到戲劇表演的力量，尤其是不必舟車往返到台中、員林表演廳去看，真是每年兒童節的小確幸。

彰化兒童的小確幸來了！免費的兒童劇演出將在8個生活圈陸續登場。（記者劉曉欣攝）

彰化縣兒童的小確幸來了！一年一度的免費兒童劇將在8個生活圈陸續登場。（圖由彰化縣政府提供）

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