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    首頁　>　生活

    婦人列車上情緒失控口出穢言 列車長解除運送契約

    女乘客在列車上，情緒失控，多次下跪、口出穢言，被台鐵列車長解除運送契約，由鐵路局員警護送離站。（圖擷取自社會事新聞影音）

    女乘客在列車上，情緒失控，多次下跪、口出穢言，被台鐵列車長解除運送契約，由鐵路局員警護送離站。（圖擷取自社會事新聞影音）

    2025/03/15 10:01

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕鐵路警察局台中分局苗栗派出所於昨（14）日晚間接獲台鐵苗栗站通報，指台鐵一列區間車有女乘客情緒失控，而且多次下跪、口出穢言，脫序行為已干擾到其他旅客，請警方到場協助，列車長當時也解除該女乘客運送契約，由員警陪同離站。

    警方調查，該女性乘客於車廂內多次下跪並自言自語口出穢言，列車抵達苗栗站後，這名女乘客在車廂內仍是一再出現下跪、罵人的動作，處理員警抵達後，口中還是唸唸有詞，員警多次請她「不要激動！」

    該車列車長當場要求對該名婦人解除運送契約，警方觀察該婦人未有自傷或傷人之虞、無酒醉瘋狂情事、未達保護管束或通報精神病人就醫之程度，該婦人亦願意主動出站，鐵路局苗栗所2員警協同站方陪同該名婦人順利離站。

    鐵路警察局呼籲，搭乘大眾運輸工具應遵守乘車秩序，如有騷擾、影響他人之行為，可通報列車長或鐵路警察處置、制止，如有不聽勸導者可依違反鐵路法57條第1項規定及鐵路運送規則第4條第5款規定，鐵路機構得拒絕運送、解除契約或終止契約。

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