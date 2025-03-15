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    帥醫山區跑透透！新北烏來衛生所主任溫傑受原鄉歡迎

    新北市烏來區衛生所主任溫傑（中），年輕帥氣又熱情，讓衛生所業務量大增。（記者翁聿煌攝）

    新北市烏來區衛生所主任溫傑（中），年輕帥氣又熱情，讓衛生所業務量大增。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/15 09:49

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來區衛生所主任溫傑，是年僅35歲來自南投賽德克族的帥哥醫師，為人友善充滿熱情，在烏來任職3年多，跑遍原鄉各個角落，受到當地原住民姐妹阿姨的歡迎，溫傑為了照顧烏來泰雅族部落居民，特地學會泰雅族語，希望能為原民的健康盡一份心力。

    新北市長侯友宜日前到烏來視察偏鄉衛生所業務，長得高帥的衛生所醫師兼主任溫傑，還得擔任活動主持人，十分吸引眾人目光，會後衛生局長陳潤秋被媒體問到溫傑為何被派到烏來當主任，「因為他長得帥呀」、「因為他年輕呀」，一旁的護理師和婦女都急著插話，讓陳潤秋笑彎了腰。

    「因為他體力好，願意認真跑山區服務」，陳潤秋公布正確答案，她表示，烏來山區幅員遼闊，在烏來擔任衛生所主任要身兼多職，不只要在所內看病，還要能踏入原鄉、走入部落，巡迴各地的健康服務站，非得要有一身好體力不可，溫傑本身是原住民，有投身原民部落服務的熱忱，更懂得如何與原住民溝通，因為優先被選派到烏來擔任醫師兼主任。

    溫傑年僅35歲，3年前來到烏來原鄉，才花不一年時間，就跑遍山區，開朗幽默的個性、加上出色的外型，尤其讓原鄉的婆婆媽媽讚不絕口，推廣正確醫學觀念和日常保健常識事半功倍，成為最受歡迎的衛生所主任。

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