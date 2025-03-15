教育部推動戶外教育 113學年補助101所高中職發展課程

培育下一代守護家園，教育部攜手101所高中職，讓學生走出教室、探索環境。圖為基隆市八斗高中進行潮間帶調查課程。（教育部提供）

2025/03/15 09:38

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣山海之美，世界知名，為協助面對升大學壓力的高中職學生，可以與家園環境產生連結，深入認識家鄉，進而守護自己的土地，教育部持續推動戶外教育，113學年共補助全國101所高中職學校，發展山野探索、博物館參訪、海洋教育、不義遺址認識及食農教育等課程，讓學習可以更貼近生活。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，戶外教育重視學生在真實情境中的探索體驗，透過五感體驗，能更深入理解自然、生態與文化，觸動全方位發展，期望藉由戶外教育的實踐，讓學生走出教室，探索世界，體驗學習的多樣性與深刻性，未來將持續擴大補助，深化地方文化連結，讓戶外教育成為學習新常態，並積極接軌聯合國SDGs永續發展目標。

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以國立仁愛高農為例，學校說明，課程結合原鄉地理環境與在地文化，安排學生至工藝館與泰安苧麻文化園區，認識苧麻的基本知識、製作臘葉標本與拼貼畫，課程結合食品科學原理，引導學生運用苧麻製作原鄉料理，讓學生更深入認識苧麻的多元用途，學生也在校園農場、部落及周邊環境進行實地探索，進而與環境產生連結，加深對鄉土的連結。

此外，基隆市八斗高中因鄰近多處潮間帶，學校規劃「八斗海洋公民科學家種子培訓」課程，透過潮間帶踏察與戶外體驗，從「親海」、「知海」到「愛海」，深化學生作為海洋公民的使命感，培養他們關懷海洋、守護生態的責任與行動力。

培育下一代守護家園，教育部攜手101所高中職，讓學生走出教室、探索環境。圖為高中生赴仁愛鄉互助村部落進行田野調查。（教育部提供）

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