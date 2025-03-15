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    去年中秋千人烤肉 清明連假台灣第一水庫推「自夯桶仔雞」

    虎頭埤舉辦童趣節，推出食材豐富的桶仔雞烤肉大餐。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤舉辦童趣節，推出食材豐富的桶仔雞烤肉大餐。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/03/15 09:20

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「台灣第一水庫」之稱的南市觀光旅遊局虎頭埤風景區，繼中秋創下千人烤肉佳績，迎接即將到來的兒童、清明節4天連續假期，特別推出「自夯桶仔雞」活動，還加送垂降體驗，健行、踏青、玩水、呷美食，享受親子樂趣。

    台南市長黃偉哲表示，虎頭埤的湖光山色，遠近馳名，逐步進行景觀環境優化後，每逢假日，都湧入人潮，不僅水域遊憩活動熱門，露營、烤肉也深受歡迎，今年特地在4天連假推出「童趣節」，邀請民眾闔家體驗人生第一次的自夯桶仔雞。

    觀旅局長林國華說，為了推陳出新，除豐富、美味的烤肉食材外，還讓大家依自己喜愛的口味，夯出外酥內嫩香甜多汁的桶仔雞，也特別與戶外活動公司合作，安排垂降體驗活動，只要體重沒有超過80公斤，大小朋友都可以玩。

    虎頭埤推出2項套餐，A套餐為1999元家庭餐，適合6至7人，內容包含桶仔雞（含烤桶）、日本生食級干貝、岩燒醬香里肌肉、霜降骰子豬、豬五花，以及活凍鮮白蝦、挪威鯖魚、魷魚翅，還有香腸、地瓜、玉米、玉米筍、花枝丸、天婦羅、白玉Q百頁、椒鹽杏鮑菇、加上手工方形吐司等，並贈送2人免費垂降活動體驗。

    另一個為適合10至12人的2999元B套餐，內容包括桶仔雞（含烤桶）、豬五花、霜降骰子豬、酒釀蒜香鹹豬肉、岩燒醬香里肌肉、蜜汁雞翅或翅腿，以及生凍大草蝦、挪威鯖魚、魷魚翅，還有古早味糯米腸、香腸、櫛瓜、天婦羅、白玉Q百頁、北海風味鱈魚丸、椒鹽杏鮑菇、季節鮮蔬燒烤盒、黑椒涼拌毛豆莢，加上手工方形吐司等，並贈送4人免費垂降活動體驗。

    林國華指出，大人們平日忙於工作，歡迎利用假期帶家中小孩與毛小孩一起來虎頭埤夯桶仔雞、放風，今年剛完工的探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場等，都非常適合親子活動。

    還有山林步道可以散步健行，加上獨木舟、SUP等水域體驗活動，同時虎頭埤也非常適合垂釣。

    今年虎頭埤童趣節活動一律採預先網路報名，即日起開放活動報名至4月1日止，網址：https://www.beclass.com/rid=294fec667cee13ddc454 ，名額有限，相關問題請洽06-5800821。

    虎頭埤舉辦童趣節，推出食材豐富的桶仔雞烤肉大餐。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤舉辦童趣節，推出食材豐富的桶仔雞烤肉大餐。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤推出自夯桶仔雞活動，加送垂降體驗。（圖由南市觀旅局提供）

    虎頭埤推出自夯桶仔雞活動，加送垂降體驗。（圖由南市觀旅局提供）

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