竹子湖海芋及繡球花季開展 陽明山即起至6/22交管

「2025年竹子湖海芋及繡球花季」警方實施交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/15 09:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025年竹子湖海芋及繡球花季」於今日起至6月22日止舉行，北市警察局為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，將於各例假日實施交通管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

北市警局表示，各管制時間與管制地點為：

一、上山管制點〔8時至15時，持通行證（條）之自小客（貨）車除外，另3月15及16日配合陽明山花季調整7時至16時管制上山〕：「仰德大道與至誠路口」及「福林路與忠勇街口」。

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二、下山管制點（14時至18時，視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山）：「陽明路與中橫街口」及「格致路與光華路口」。

三、竹子湖地區道路管制（9時至18時）：

（一）湖田橋往西，經海芋大道往中正山之岔路口採順時鐘單行管制。

（二）頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

北市警察局特別表示，陽明山上停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾儘量搭乘大眾運輸前往，相關乘車資訊可至北市公共運輸處網站查詢。

另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛或利用替代道路下山，並遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

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