03/15 各報重點新聞一覽

台北地檢署追查「競選小物修容組」案，搜索立法院國民黨團總召傅崐萁的管家住處（前方橘紅色牆建物），傅的住處為後方的大樓。 （記者王錦義攝）

2025/03/15 06:37

自由時報

追查「競選小物修容組」 檢調搜索傅崐萁管家住處

立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮的豪宅，昨早上九點傳出被檢調大動作搜索，台北地檢署事後則證實「並未搜索傅崐萁家」，而是鎖定豪宅旁的管家李慶隆住處，前後約一小時，原因則與競選小物修容組有關！

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G7外長峰會：台海和平穩定很重要 反對片面改變現狀 支持台灣參與國際

七大工業國集團（G7）外交首長十三、十四日在加拿大魁北克省拉瑪爾拜舉行峰會，會後針對全球地緣政治發表聯合聲明，同意烏俄停火方案，同時警告若俄不遵守，不排除進一步制裁。七國強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

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打詐 上月逮3千多人查扣6億多

在警政署持續發動全國性打詐專案及政府積極宣導反詐下，壓制詐騙犯罪的成效已逐漸顯現！以國人最關注的假投資詐欺案來看，刑事警察局表示，無論案件發生的受理件數或是財損金額，今年二月都比一月下降三、四成；此外，二月間共查獲詐騙集團三九一團、逮捕三一一九人，查扣不法利得六億七五八八萬餘元、阻詐九億二五三四萬餘元。

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聯合報

「反對軍事戒嚴」 國民黨擬公投反制軍審

賴清德總統宣示「中國是境外敵對勢力」，國民黨昨批評，賴總統將兩岸推向「準戰爭關係」；前總統馬英九說，賴總統違反憲法兩岸定位，將兩岸關係帶向前所未有險境，呼籲賴冷靜，收回境外敵對勢力說法；國民黨立院黨團則擬推動「反軍事戒嚴」公投反制，確保民主與兩岸和平。

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俄烏停火30天 普亭「原則支持」但要跟川普討論

對美國主導、烏克蘭已接受的俄烏停火卅天方案，俄羅斯總統普亭十三日說，「原則上」支持，但也許要跟美國總統川普通話一起討論。對此，川普同日回應說，他樂意和普亭會面或通話；烏克蘭總統澤倫斯基認為，普亭其實正準備拒絕，只是「不敢」告訴川普。

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中國時報

玩真的 川普稱必兼併格陵蘭

美國總統川普多次放話要拿下格陵蘭島，還揚言「奪回」巴拿馬運河，這絕非光說不練！川普13日與北約組織（NATO）祕書長呂特會面時表示，為了國際安全，美國「一定」得兼併格陵蘭。另據美媒報導，白宮已要求軍方擬定在巴拿馬增派駐軍的方案，且不排除實際奪取巴拿馬運河的選項。

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陸籲兩岸同胞破除障礙促交流

大陸《反分裂國家法》實施20周年座談會14日在北京人民大會堂舉行。中共中央政治局常委、大陸全國人大常委會委員長趙樂際談話時表示，如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。他還表示，兩岸同胞要共同努力排除干擾、破除障礙，持續促進兩岸各領域交流合作。

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七大工業國集團（G7）外交首長在加拿大魁北克省拉瑪爾拜舉行峰會，調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。（法新社）

刑事局昨召開「165打詐儀錶板」記者會，局長周幼偉與受邀分享經驗的住商不動產企研室經理徐佳馨、退休李姓銀行襄理一同宣示反詐。（記者邱俊福翻攝）

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