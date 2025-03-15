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    南恩禪寺破億大金牌「金包銅」 珠寶業者這麼說

    XRF儀器可快速分析出金飾的含金量，幫助珠寶業者鑑定黃金純度更快速、準確。（記者王善嬿攝）

    XRF儀器可快速分析出金飾的含金量，幫助珠寶業者鑑定黃金純度更快速、準確。（記者王善嬿攝）

    2025/03/15 00:50

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    嘉義南恩禪寺濟公大佛年底開光 胸前大金牌市值破億

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕台中市大甲鎮瀾宮多年前將信眾還願答謝的金牌逾上百萬面，熔鑄雕刻一尊「金媽祖」，一度因以實心銅製、非純金，引發議論；南恩禪寺此次鑄造的大金牌，也採金包銅方式打造，鑄造廠商「ETP鑽石」業者吳榮泰解釋，金牌如用純金打造，支撐力會不足致變形、掉落，合成銅金屬可增強硬度，適合吊掛在戶外。

    吳榮泰表示，為打造出與廟方提供的設計圖一模一樣金牌，運用3D列印技術繪圖開模，再透過師傅巧手鑄造，完整呈現金牌上的雙龍、濟公法器葫蘆、太陽等圖。

    吳榮泰表示，近2年黃金價格時有漲跌，但相較去年4月每錢約9000元，目前每錢約1萬1000餘元，持續上漲；南恩禪寺大金牌純金含量33.7公斤，以目前金價每公斤319萬元計算，市值約1.07億元。

    至於如何判斷黃金成色？吳榮泰表示，純金含量愈高，成色會愈接近金黃色，如果黃金顏色帶綠黃色，含金量就相對較低。傳統銀樓採水秤法測黃金含金量，不過隨科技進步，他引進雲嘉少有的XRF儀器，能科學分析出黃金成分及含金量，讓鑑定黃金純度、買賣價格更透明化。

    經儀器分析，可快速鑑定金飾的含金量比例。（記者王善嬿攝）

    經儀器分析，可快速鑑定金飾的含金量比例。（記者王善嬿攝）

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