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    嘉義南恩禪寺濟公大佛年底開光 胸前大金牌市值破億

    嘉義南恩禪寺在廟頂打造濟公大佛，將集結近40年信徒捐贈金飾熔鑄成大金牌，準備掛到大佛身上。（張孝賢提供）

    嘉義南恩禪寺在廟頂打造濟公大佛，將集結近40年信徒捐贈金飾熔鑄成大金牌，準備掛到大佛身上。（張孝賢提供）

    2025/03/15 00:44

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    南恩禪寺破億大金牌「金包銅」 珠寶業者這麼說

    〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市仁義潭旁南恩禪寺因「戴墨鏡濟公」聞名，該廟去年起，將建廟近40年信徒捐贈2947件金牌等金飾品，以熔金包銅方式，鑄造重153公斤（999純金含量33.7公斤）大金牌，佩掛於廟頂天台濟公大佛胸前，年底前開光，依今年金價估算，市值破1億元。

    南恩禪寺執行長張孝賢表示，濟公大佛、七彩祥雲、基座雲霄殿，總高約27公尺，起造原由，是因濟公廟就在國道3號高速公路旁，志工、參拜香客多次提到行經高速公路，在廟的上方看到濟公像。

    張孝賢說，他原本不以為意，直到遇到一位阿嬤到廟裡參拜，向他詢問「大佛在哪？」並堅稱大佛就在南恩禪寺，經與主委討論、管理委員會同意，2019年起籌建濟公大佛。

    「人算不如神算。」張孝賢說，濟公大佛打造過程一波三折，因武漢肺炎疫情、興建經費不足停工多年，直到由同一個工程團隊建造的新竹天宏宮瑤池金母像安座後，神明位階較金母娘娘低的濟公佛像施工就十分順利。

    張孝賢說，建廟37年來，即使在寺廟建設期間資金短缺，管委會都不曾將信徒捐贈的金牌變現，因保存數量愈來愈多，思考最佳的防盜措施，因濟公大佛將完工，便將2947件各界信徒捐贈的金牌、金佛珠、金飾品熔掉，重新設計、鑄造成一面大金牌讓大佛配戴，未來如有戰爭、天災人禍，金牌可變現，救濟災民。金牌去年鑄造完成，於12月5日吊掛到濟公大佛胸前，今年3月底將拆除鷹架，年底前開光。

    金牌吊掛在戶外大佛就不怕被偷？張孝賢說，光要將金牌吊掛上去，就出動百噸、吊臂長71公尺吊車吊掛，偷金牌難度高，不過仍請嘉市、縣警方設巡邏點，並裝設監視錄影系統、感應警報器防範。

    南恩禪寺感謝信徒近40年來捐獻的金飾，熔鑄成一整面大金牌。（張孝賢提供）

    南恩禪寺感謝信徒近40年來捐獻的金飾，熔鑄成一整面大金牌。（張孝賢提供）

    去年12月為吊掛鑄造重153公斤的大金牌（999純金33.7公斤），出動71公尺長吊車施作。（張孝賢提供）

    去年12月為吊掛鑄造重153公斤的大金牌（999純金33.7公斤），出動71公尺長吊車施作。（張孝賢提供）

    濟公大佛預計3月底拆鷹架、年底前開光，金牌先用紅布包裹佩戴於大佛身上。（張孝賢提供）

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    南恩禪寺緊鄰國道三號，從高速公路上方就可看見濟公大佛。（記者王善嬿攝）

    南恩禪寺緊鄰國道三號，從高速公路上方就可看見濟公大佛。（記者王善嬿攝）

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