桃市府徵選國際志工！赴泰馬拓展國際視野 還可獲3萬獎勵金

元智大學程同學（右二）參與泰北志工團，教學當地學童華語文課程。（桃市府青年局提供）

2025/03/15 00:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府青年事務局成立「桃青國際志工隊」，首次推出「114年度國際志工服務計畫」，並開放以個人身分申請，獲選者將前往泰國或馬來西亞等國家，參與國際志工服務，拓展國際視野，每人還可獲3萬元獎勵金，凡年滿18至45歲，且設籍桃園或在桃園就學、就業的青年皆可報名。

市府青年局自2017年起，已補助元智大學、中原大學及桃園生命樹領袖協會等單位籌組國際青年志工團，去年再支持11組國際志工團隊投身公益，今年進一步擴大服務範圍，正式成立「桃青國際志工隊」，獲選者於6月至8月期間，代表桃園市赴海外服務，將自身興趣與專業投入國際志工行列，累積實務經驗與跨文化視野。

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元智大學程同學曾參與泰國國際志工團，她分享，在擔任志工期間，與夥伴們共同策劃華語文學習課程，協助當地學童課後輔導時，看見孩子們專注學習、熱情回應，她深刻體會「施比受更有福」，也培養了跨文化溝通與環境適應能力，進一步明確自己的生涯方向，「桃青國際志工隊」的成立，可讓更多桃園青年透過官方管道參與國際志工，將熱忱化為實際行動。

青年局長侯佳齡表示，過往國際志工機會多由學校或民間團體籌組，未參與這些團隊的青年較難取得機會，今年成立「桃青國際志工隊」，就是希望擴大參與對象，讓更多桃園青年能透過官方管道，投入國際志工行列。

「114年度國際志工服務計畫」即日起開放報名至3月28日下午5點止，詳情可至青年局官網活動頁面（https://youth.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=5622&s=1433859）查詢。

桃園市政府青年事務局推出「114年度國際志工服務計畫」，開放桃園青年以個人身分申請，獲選者每人可獲3萬元獎勵金。（桃市府青年局提供）

國際志工陪伴孩童製作童玩。（桃市府青年局提供）

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