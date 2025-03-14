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    單點申請專人送件 台南0121震災第1筆房屋修繕補助入帳

    台南「0121」地震災後復建，市府採取「單點申請，專人送件」方式，第1筆房屋修繕補助款項已於13日入帳。（台南市府提供）

    台南「0121」地震災後復建，市府採取「單點申請，專人送件」方式，第1筆房屋修繕補助款項已於13日入帳。（台南市府提供）

    2025/03/14 22:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「0121」地震災後復建，目前房屋損壞評估多數已完成，市府陸續寄出評估報告以及補助申請書，並採取「單點申請，專人送件」機制，第1筆房屋修繕補助款項已在昨（13）日入帳，預計3月底前全數完成。

    南市府工務局表示，已受理損害評估的案件截至13日累積有1961件，評估報告書則已寄出近500戶，預計3月底前可完成勘查及報告書製作與寄發。已有民眾在收到報告書後，即到「震災復原聯合服務中心」完成申請，第1筆補助金已在昨日入帳。

    針對房屋損壞紅黃單補助，市府表示，為便民服務加速經費核撥，採取主動策略，由戶政、地政及稅務單位駐點開立文件，再由區公所專人送件到工務局。這項「單點申請，專人送件」快速服務通道啟動後，有助房屋修繕補助款項儘速入帳。

    南市府表示，震災紅黃單補助比照0206標準，金額則是由建築師、土木技師及結構技師等三大公會進行現勘，專業評估房屋損壞程度以及修繕預估的費用，發出「損害評估書」 ，同時補助申請書也會一併附上。

    至於核發修繕補助標準？南市府強調，損害評估報告書建議拆除重建者，是參照「台南市興辦公共工程土地改良建物補償自治條例」估算；至於建議修繕者，則參照公會鑑定價格來估算，例如磚牆打除重作、水泥施作等，都是由專業技師及建築師現勘丈量並逐項計算。

    工務局指出，民眾收到損壞評估報告書後，可檢具申請書、身分證影本、金融機構存摺影本等相關文件，向所在地區公所臨櫃申請補助。「單點申請，專人送件」的機制，可讓民眾免於四處奔波申請各式佐證文件。

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