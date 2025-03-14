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    新北「神助攻」祈福列車第2波發車 情人節主打浪漫與求子

    新北市祈福路線集章活動2月28日開跑，共有10條「神助攻路線」；圖為竹林山觀音寺。（記者董冠怡攝）

    新北市祈福路線集章活動2月28日開跑，共有10條「神助攻路線」；圖為竹林山觀音寺。（記者董冠怡攝）

    2025/03/14 22:52

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市祈福路線集章活動2月28日開跑，共有10條「神助攻路線」，每條路線完成指定任務者，可兌換迷你列車廂，各限量300台。民政局長林耀長今天說，首波路線「富貴發達路」及「追分成功路」受到好評，文創商品兌換完畢；今天是白色情人節，應景推出第2波路線「情字這條路」與「增產報國路」，各有7處宗教場所可以集章。

    林耀長指出，「情字這條路」是為單身族群、情侶及夫妻設計，由月老指引幸福良緣，推薦景點萬里情月老廟、石門金剛宮，可參拜月老並領取姻緣袋，順遊金山老街、富基漁港等地；三重普庵宮、新店太平宮、新莊後港慈惠堂、板橋慈惠宮、中和力行福德宮，參拜後可搭配碧潭漫步或樂華夜市美食。

    林耀長提到，「增產報國路」提供求子信眾靈驗選擇，如三芝玉仙宮、淡水緣道觀音廟、五股九天玄女宮、蘆洲湧蓮寺、板橋接雲寺、樹林海明寺、林口竹林山觀音寺，參拜後可順遊老梅綠石槽、石門洞、淡水老街、淺水灣、八里十三行博物館等地。

    民政局補充，祈福列車活動持續到6月30日，除了透過打卡集章兌換限量「祈福列車」文創商品，到臉書粉專「新北民政保平安」完成指定任務，也有機會獲得限量紅線及金鏟子。

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