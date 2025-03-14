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    台南社宅178戶招租 最低每月4000元有找

    仁德區「宜居仁愛」最低月租金不到4000元。（記者洪瑞琴攝）

    仁德區「宜居仁愛」最低月租金不到4000元。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/14 22:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（14）日啟動永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」首波社宅招租計畫，並公布台南社宅專屬公仔IP「金城先生」與「Sosi」作品牌代言，每月最低月租金含管理費不到4000元！

    「宜居成功」103戶、「宜居仁愛」75戶，共178戶聯合招租，社宅規劃1至3房型，全棟採通用設計，租金依房型與承租人條件有所不同，月租金含管理費3950元至2萬2770元不等。

    市長黃偉哲表示，兩處社宅位在都市蛋黃區，也為市府節省公帑24億元，不用花預算，透過公辦都更等方式，利用獎勵容積率，鼓勵建商興建社會住宅。市府也會盡量簡化程序，並盡速完成抽籤，讓民眾能在農曆7月之前就能入住。

    都發局長林榮川說，為推廣台南社宅理念，特別打造台南社宅專屬公仔IP。「金城先生」以億載金城四稜星形狀城廓為設計靈感，象徵守護市民居住權益的堅定決心；「Sosi」則取自「鑰匙」的台語發音，連結溫暖的家，寓意守護家園與社宅住戶的幸福。

    對於30、40歲低薪族群難買房子， 林榮川表示，有考量到一般年輕族群租屋需求，將會評估適當機制提高申請機會，例如興建中的小東路社宅就會以青年社宅為主。

    都發局表示，宜居社宅採線上申請，基本資格為年滿18歲國民，設籍於南市或於南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（今年為5萬4303元），皆可提出申請。申請期間自3月17日起至4月16日下午5點止，線上申請網址連結，市府亦提供臨櫃服務，協助民眾完成線上申請作業。

    台南小東社宅將以提供青年公宅為目標之一。（記者洪瑞琴攝）

    台南小東社宅將以提供青年公宅為目標之一。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左3）公布台南社宅專屬公仔IP「金城先生」與「Sosi」。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左3）公布台南社宅專屬公仔IP「金城先生」與「Sosi」。（記者洪瑞琴攝）

    台南社宅「宜居仁愛」月租金表。（都發局提供）

    台南社宅「宜居仁愛」月租金表。（都發局提供）

    台南社宅「宜居成功」月租金表。（都發局提供）

    台南社宅「宜居成功」月租金表。（都發局提供）

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