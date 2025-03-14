7月發放客家幣 屏東縣府歡迎六堆業者加入合作店家

客委會7月發放客家幣，屏縣府歡迎六堆業者加入合作店家。（屏縣府提供）

2025/03/14 20:48

〔記者李立法／屏東報導〕為鼓勵青年走入客庄，客家委員會將於今年7月1日推出面額1000元、結合電子支付的「客家幣」，屏東縣政府邀請屏東六堆八鄉鎮的店家於3月31日前加入「客家幣」合作店家行列，不僅能吸引更多客家鄉親前來消費，還能提高店家的曝光度。

屏縣府客家事務處表示，符合以下三要件的屏東縣六堆客庄業者可線上申請；一、營業地點位於屏東高樹、麟洛、長治、內埔、竹田、萬巒、新埤、佳冬等8個客家文化重點發展區；二、具合法設立或稅籍登記的店家；三、TWQR使用店家並設有行動裝置及網路訊號。

請繼續往下閱讀...

全國消費者符合以下三要件之一，免申請就可擁有客家幣受領資格，包括94年次出生的各縣市民眾；114年度通過客語認證合格者（不限級別與使用腔調）；114年度獲頒客語家庭的所有成員。

縣府客務處指出，加入客家幣合作店家的業者透過政府的宣傳可提高知名度，且客家幣使用範圍限定全國70個客庄鄉鎮，消費者查詢合作店家名單，生意直接上門，此外，客家幣採用數位支付，交易方便，店家收款也更安全。

縣府表示，不論是開餐廳、賣客家美食、經營民宿、販售農特產品、工藝品、小吃攤或生活雜貨店，只要業者店面位在屏東六堆地區八鄉鎮，都歡迎加入「客家幣」合作店家，只要線上填寫申請表，並配合簡單的數位支付設定，即可輕鬆開啟客家幣交易。報名詳情請洽客家幣合作店家官方網站（https://backtohakka.tw/store/）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法