週六持續有雨！ 入夜北台灣下探15度

週六各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/03/14 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（15日）仍受鋒面影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨發生；氣溫方面，北部及東半部白天高溫約24到26度，中南部可達30度左右。下午強烈冷氣團南下，各地氣溫下降，入夜北台灣最低15度。

中央氣象署預報，週六上午至中午之後，隨著鋒面通過，基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有機率發生局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾，外出留意天氣變化，並攜帶雨具。此外，中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路需注意安全，往返離島也需留意航班資訊。

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溫度方面，週六白天北台灣高溫約23、24度，中南部及花東約26到31度，但是下午開始，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，預測夜間北台灣低溫下降到15到17度，其他地區低溫約17到22度，澎湖全天19到26度，金門16到23度，馬祖12到14度。

天氣風險公司指出，週六白天的溫度與週五差不多，甚至因為鋒前暖區的關係，可能還比週五略高1到2度，不過，晚間鋒面通過後，逐漸有冷空氣南下來到北台灣。而這波鋒面會影響到下週日，下週一冷空氣南下，才會轉為乾冷。

紫外線指數部分，週六高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；宜蘭縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週六鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北受降雨影響，空品多為普通，南部位於下風處，污染物容易累積；中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六北部及東半部高溫約21到24度，中南部可達28到31度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；宜蘭縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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