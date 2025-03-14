彰化鹿港轉運站整地 近百棵樹砍光光挨批

鹿港轉運站基地原本是一大片樹木，在挖土機進駐後，一夕之間幾乎快被砍光。（記者劉曉欣攝）

2025/03/14 19:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港轉運站工程預計今年動工，近日挖土機進駐建國路基地，卻被民眾發現近百棵樹木幾乎快要被砍光，護樹團體大喊「太離譜」。縣府交通處表示，將要求廠商在基地內，儘可能把樹木補植回來。

鹿港民眾表示，原本在轉運站基地看到挖土機，還很高興終於看到轉運站工程要動起來了，結果卻是令人傻眼，原本一大片綠意盎然樹木，一夕之間有將近百棵全部被砍，現場只剩下寥寥無幾的幾棵樹木，讓人無法相信。

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鹿港民眾表示，鹿港轉運站用地的大多數樹木，都是在2008年植樹節活動時，由當時縣長卓伯源等人一起種下，當年種下喬木137棵，灌木1575株。如今，小樹長成了大樹，卻遭到包商出動挖土機直接挖除，原本裡面有種水黃皮、台灣欒樹、小葉欖仁、構樹、血桐與榕樹，這些都是台灣原生種樹木，如今遭逢樹劫，真是太誇張了。

台灣護樹協會理事陳元銘表示，目前公共建設都會儘量讓樹木原地保存，不然就要進行移植。鹿港轉運站還沒開工，就先把樹幾乎全砍光，要求廠商應立即停工，並找地移植與補植，尋求園藝專業來移植，補植同樹齡的樹。

交通處指出，鹿港轉運站基地面積佔地3000坪，針對基地的樹木部分，依據先前會勘紀錄，鎮公所有要求保留鹿草路6棵行道樹，雖然沒有珍貴老樹，但廠商幾乎把樹木快要砍光，確實觀感不佳，將要求廠商要儘可能把樹木補植回來，原地補植不足，就改補植其它公共建設範圍。

鹿港轉運站位於鹿港鎮建國路，鄰近鹿港體育場、生態公園、鹿港亞太渡假村與澄悅酒店，基地面積為3000坪，BOT案的開發商為「上京成股份有限公司」，由國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘，號召了10多位企業家一起成立，取得使用年限55年（含興建期及營運期），規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站，預計今年將先施作客運轉運站，力拚明年底完成通車。

鹿港轉運站基地在挖土機進駐前，一大片的樹木，綠意盎然。（資料照，記者劉曉欣攝）

各界期待已久的鹿港轉運站工程，終於見到挖土機進駐，結果卻是先來砍樹。（記者劉曉欣攝）

鹿港轉運站將先施作客運轉運站體（圖左）。（彰化縣政府提供）

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